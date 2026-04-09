Aktien New York
Leicht im Minus nach Erholungsrally
- Erholungsrally gefolgt von leichten Kursverlusten
- Anleger vorsichtig wegen wieder steigender Ölpreise
- Iran führt offenbar Mautstellen in der Straße von Hormus ein
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leichte Einbußen verzeichnet. Nach der Erleichterung über eine zweiwöchige Waffenruhe in Nahost zeigen sich die Anleger angesichts wieder steigender Ölpreise vorsichtig. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Leitindizes.
Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 47.804 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,2 Prozent auf 6.767 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 24.809 Punkte abwärts. Tags zuvor hatten sich Dow und Nasdaq 100 mit Gewinnen von jeweils knapp 3 Prozent deutlich von ihren Ende März erreichten Tiefs abgesetzt.
Für etwas Belastung sorgt Marktexperten zufolge, dass die Straße von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Von mehreren Seiten wird übereinstimmend berichtet, dass der Iran in der Straße von Hormus eine Art Mautstellen-System eingeführt hat.
Obendrein gab es massive Angriffe Israels im Libanon, weshalb der Iran nun droht, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump droht seinerseits ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte. Laut der US-Regierung sollen am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu sprechen.
Die US-Wirtschaft wuchs im Schlussquartal 2025 um 0,5 Prozent und damit schwächer als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche stärker als prognostiziert. Die privaten Einkommen fielen im Februar unerwartet, während die privaten Konsumausgaben im Januar geringer als geschätzt zulegten. Der Anstieg des Preisindex PCE verharrte im Februar wie erwartet bei 2,8 Prozent. Der PCE ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird an den Finanzmärkten stark beachtet.
Die Aktien von CoreWeave fielen um 3,4 Prozent. Der Anbieter von Cloud-Kapazität im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) gab eine deutlich ausgebaute, langfristige Vereinbarung mit dem Betreiber sozialer Netzwerke Meta bekannt. Bis Dezember 2032 stellt CoreWeave dem Facebook-Mutterkonzern Rechenleistung im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar bereit. Die Meta-Papiere gewannen 2,1 Prozent.
Für die Titel von Constellation Brands ging es um 5,3 Prozent nach oben. Der Alkoholkonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen waren. Der Ergebnisausblick auf das laufende Geschäftsjahr blieb aber hinter den Markterwartungen zurück.
Die Anteilscheine von Marvell Technology verbuchten einen Kursanstieg von 4,1 Prozent, nachdem Barclays die Aktien des Herstellers von Halbleiterprodukten auf "Overweight" hochgestuft hatte. Die Papiere von Zscaler sackten hingegen um 7,6 Prozent ab. Der Finanzdienstleister BTIG hatte die Titel des Experten für IT-Sicherheit auf "Neutral" abgestuft./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,65 % und einem Kurs von 135 auf Tradegate (09. April 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +9,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +50,11 %/+85,32 % bedeutet.
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Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.
Die Erhöhung der Medicare Advantage-Prämien im Jahr 2027 wurde auf 2,48 % festgelegt.
https://finance.yahoo.com/sectors/healthcare/articles/medicare-advantage-2027-rate-hike-144052776.html
Die Centers for Medicare & Medicaid Services haben eine durchschnittliche Erhöhung der Vergütungssätze für Medicare Advantage-Pläne um 2,48 % im Jahr 2027 beschlossen, was zusätzlichen Zahlungen von mehr als 13 Milliarden Dollar an private Versicherer entspricht.
Im Januar hatte die Behörde eine Erhöhung um nahezu 0,09 % vorgeschlagen – ein Vorschlag, der die Märkte verunsicherte und in der Branche für Empörung sorgte. Berücksichtigt man die geschätzten Risikobewertungstrends, die durch Faktoren wie Bevölkerungsveränderungen und Kodierungspraktiken bedingt sind, beträgt die effektive Erhöhung laut CMS 4,98 % .
Im nachbörslichen Handel am Montag legten UnitedHealth und CVS Health jeweils um mehr als 9 % zu, während Humana laut CNBC um rund 12 % stieg. Am Dienstag vorbörslich meldete Bloomberg weitere Kursgewinne im gesamten Sektor: UnitedHealth gewann 6,6 %, Humana 11 % und CVS Health 5,8 %.
„Medicare Advantage und Teil D sollten für die Menschen funktionieren, die darauf angewiesen sind“, sagte CMS-Administrator Dr. Mehmet Oz in einer Erklärung. „Diese Aktualisierungen sorgen dafür, dass die Versicherung bezahlbar bleibt und die Patienten einen echten Mehrwert aus ihren Tarifen ziehen.“
Bei der Höhe der Vergütungssätze steht eine erhebliche Verhandlungsmacht auf dem Spiel: Sie bestimmt, wie viel private Krankenversicherer monatlich an Prämien einnehmen und welche Leistungen sie anbieten können – mit direkten Auswirkungen auf ihre Gewinne. Laut CNBC sind mehr als die Hälfte der Medicare-Versicherten in solchen privat geführten Programmen eingeschrieben .
CMS hat die vorgeschlagene Aktualisierung des Risikostrukturmodells, die aktuellere Daten verwendet hätte, nicht umgesetzt. Stattdessen wird die Behörde das Risikostrukturmodell für Medicare Advantage (MA) aus dem Jahr 2024 auch für 2027 weiter nutzen und dem MA-Markt damit mehr Zeit zur Anpassung an die kürzlich abgeschlossene Einführung dieses Modells geben. CMS erklärte, die Rückmeldungen der Öffentlichkeit bei zukünftigen Aktualisierungen zu berücksichtigen.
Die Behörde hat eine Änderung bei der Risikoadjustierung beschlossen: Ab 2027 werden Diagnoseinformationen aus nicht verknüpften Patientenakten – also solche, die nicht mit einer bestimmten Patientenbegegnung in Verbindung stehen – von der Berechnung der Risikobewertung ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt für Leistungsberechtigte, die zwischen MA-Organisationen wechseln.
„Wir stellen sicher, dass das Geld, das wir für Medicare ausgeben, direkt in eine bessere Versorgung und einen besseren Zugang für unsere Senioren fließt und nicht in administrative Verschwendung oder den Missbrauch des Systems“, sagte Chris Klomp, Direktor von Medicare und leitender Berater im US-Gesundheitsministerium, laut Bloomberg.
Die Versicherer hatten nach dem im Januar vorgelegten, nahezu unveränderten Vorschlag heftig zurückgewiesen und argumentiert, dass dieser bei Weitem nicht ausreiche, um die steigenden medizinischen Kosten aufzufangen; die Reaktion des Marktes habe zu einem Wertverlust von fast 100 Milliarden Dollar an den Aktien geführt, berichtete Bloomberg.
Analysten von Raymond James bezeichneten das Endergebnis als besser als erwartet und sagten laut Bloomberg, es könne den Weg für zwei Jahre Gewinnwachstum in einer Branche ebnen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Jared Holz von Mizuho schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden, das Endergebnis sei zwar für sich genommen nicht herausragend, übertreffe aber die ursprünglichen Prognosen deutlich. Sofern die Versicherer weiterhin Leistungen kürzen und die Kosten im Griff behalten, bestehe Spielraum für eine Margenverbesserung im nächsten Jahr.
Es ist schon