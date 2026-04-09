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    Banff Half Marathon schließt die Emissionsbilanz für 2025 ab und unterstützt Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam mit Karbon-X

    Banff Half Marathon schließt die Emissionsbilanz für 2025 ab und unterstützt Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam mit Karbon-X
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    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 9. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“) und der Banff Half Marathon gaben heute den Abschluss der Emissionsbewertung für den Banff Half Marathon 2025 bekannt und unterstrichen damit die anhaltende Vorreiterrolle der Veranstaltung in Sachen Umweltverantwortung innerhalb der globalen Ausdauersport-Community.

     

     

    Das jährlich im Banff-Nationalpark stattfindende, international anerkannte Rennen hat sich zu einem führenden Beispiel dafür entwickelt, wie groß angelegte Sportveranstaltungen ihre Umweltauswirkungen messen und steuern können, während sie in einer der sensibelsten Naturlandschaften der Welt stattfinden. Im Rahmen seiner laufenden Klimainitiative arbeitete der Banff Half Marathon mit BrightSpot Climate zusammen, um die Emissionsbewertung durchzuführen, während Karbon-X die Bemühungen durch die Beschaffung und Stilllegung verifizierter CO₂-Zertifikate unterstützte.

     

    Teilnehmer aus 23 Ländern nahmen am Rennen 2025 teil. Die Bewertung erfasste die mit der Veranstaltung verbundenen Treibhausgasemissionen, darunter die Fahrzeuge der Teilnehmer, Flüge, Stromverbrauch, Erdgasverbrauch, Rennbetrieb und Personalbewegungen.

     

    Insgesamt wurden durch die Emissionsbewertung 1.616 Tonnen CO₂e im Zusammenhang mit dem Rennen 2025 quantifiziert. Karbon-X unterstützte diese Bemühungen durch die Beschaffung und Stilllegung verifizierter CO₂-Zertifikate, um diese Emissionen auszugleichen, wobei auf ein diversifiziertes Portfolio international zertifizierter Klimaprojekte zurückgegriffen wurde, die sich auf die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Reduzierung von Emissionen konzentrieren. Die ausgewählten Projekte wurden so ausgewählt, dass sie mit der natürlichen Umwelt und den Werten des Banff-Nationalparks im Einklang stehen und saubere Energie sowie nachhaltige Lösungen in Regionen auf der ganzen Welt fördern.

     

    Die Messung von Emissionen auf Veranstaltungsebene, einschließlich reisebedingter Emissionen, ist im Ausdauersportsektor nach wie vor relativ selten. Durch die Quantifizierung und Berücksichtigung dieser weiterreichenden Auswirkungen stärkt der Banff Half Marathon seinen Ansatz zur ökologischen Verantwortung und bewahrt gleichzeitig das Teilnehmererlebnis, das das Rennen zu einem weltweit beliebten Event gemacht hat.

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