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    Israel markierte weitere Teile Beiruts als Angriffsfläche

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel markiert Teile Beiruts als Angriffsfläche
    • Aufruf zur Flucht in Dschnah und Vororten
    • Panik in Dschnah, Stadion als Notunterkunft
    Israel markierte weitere Teile Beiruts als Angriffsfläche
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat weitere Teile der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsfläche markiert. Bewohner der südlichen Vororte sowie zum ersten Mal auch des gesamten Stadtteils Dschnah wurden zur sofortigen Flucht aufgerufen, wie es in einem Post eines israelischen Armeesprechers in arabischer Sprache hieß.

    In Dschnah sind viele Vertriebene aus den Vororten untergekommen. Bewohner der Vororte wurden bereits seit Beginn des Krieges Anfang März von Israel zur Evakuierung aufgerufen. Am Rande von Dschnah liegt auch das größte Stadion des Landes. Dort haben die Behörden mit der Hilfe von Hilfsorganisationen im Zuge des Krieges eine Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet.

    Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass einige von ihnen nach dem Fluchtaufruf das Stadion aus Angst verlassen hätten. Im gesamten Stadtteil sei Panik ausgebrochen. "Menschen schrien auf den Straßen", sagte eine Anwohnerin.

    Israels Armee kündigte an, in den betroffenen Gebieten gegen militärische Infrastrukturen der Hisbollah vorgehen zu wollen.

    Auch die Hisbollah reklamierte erneut mehrere Angriffe auf Israel und auf israelische Stellungen im Südlibanon für sich. Im Norden Israels gab es wegen des Beschusses der Hisbollah-Miliz am Nachmittag erneut Raketenalarm./arj/DP/men





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