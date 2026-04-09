Bewerbungen der Gastgeberstadt für die Games of the Future 2028 bis 2030 eröffnet

DUBAI, VAE, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), der globale Förderer von Phygital-Sport und Rechteinhaber der Spiele der Zukunft, hat offiziell das Bewerbungsverfahren für die Austragungsstädte für die Games of the Future, der weltweit führenden Phygital-Sportveranstaltung, in den Jahren 2028, 2029 und 2030 eröffnet.

Phygital International eröffnet die Bewerbungsphase für die Austragungsorte und lädt die Städte ein, eine führende Rolle in der Zukunft des Sports zu übernehmen, da Phygital-Wettkämpfe weltweit weiter zunehmen.

Die Games of the Future sind eine globale Plattform, die die digitale Generation wieder für körperliche Aktivität und Sport begeistern soll, indem sie fesselndes digitales Gameplay mit realen physischen Wettkämpfen verbindet. Im Kern nutzt die Veranstaltung Phygital-Disziplinen, um die Kluft zwischen virtuellem und traditionellem Sport zu überbrücken. So wird das junge Publikum motiviert, sich vom Bildschirm weg zu bewegen und aktiv teilzunehmen, und es wird ein langfristiges Engagement für einen gesunden, aktiven Lebensstil gefördert.

Für die Gastgeberstädte sind die Spiele ein strategisches Instrument, um das Ökosystem des Breiten- und Spitzensports zu stärken, die Beteiligung junger Menschen an körperlichen Aktivitäten zu erhöhen und die öffentliche Gesundheit zu fördern. Gleichzeitig beschleunigt die Veranstaltung die Innovationsagenda durch die Integration fortschrittlicher Technologien, digitaler Plattformen und Unterhaltungsformate der nächsten Generation und positioniert die Gastgeberstädte als Vorreiter an der Schnittstelle von Sport, Technologie und Jugendkultur.

Interessierte Städte und Organisationen sind eingeladen, sich an einem internationalen Wettbewerbsverfahren um die Ausrichtung einer der am schnellsten wachsenden globalen Sportveranstaltungen zu beteiligen, wobei der erste Meilenstein die Einreichung einer Absichtserklärung bis zum 1. Juli 2026 ist. Die sich bewerbenden Städte müssen frühzeitig die Zustimmung einer zuständigen Regierungs- oder Verwaltungsbehörde einholen, wobei weitere Anforderungen und Zeitpläne im Laufe des Prozesses bekannt gegeben werden.