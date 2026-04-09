Ölpreise legen nach Einbruch am Vortag zu - angespannte Lage in Nahen Osten
- Ölpreise steigen merklich auf 98,60 US-Dollar
- Straße von Hormus bleibt für Schiffe unpassierbar
- Waffenruhe im Nahen Osten erscheint brüchig
LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach dem Einbruch am Vortag merklich gestiegen. Die Waffenruhe im Nahen Osten erscheint brüchig und die für den Transport von Öl und Gas besonders wichtige Meerenge, die Straße von Hormus, bleibt für die meisten Schiffe so gut wie unpassierbar.
Am Nachmittag kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni 98,60 US-Dollar und damit 4,1 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis war tags zuvor im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg mit fast 90 Dollar auf das tiefste Niveau seit Mitte März gesackt. Auch der Preis der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai legte am Donnerstagmorgen wieder zu. Die Preise liegen aber weiter sehr deutlich unter dem Niveau von vor dem Abkommen über eine Waffenruhe. Am Dienstag hatte der Preis für Brent noch zeitweise bei rund 111 Dollar gelegen.
Kurz nach der Verkündigung der Waffenruhe im Iran-Krieg werden deren Grundlagen zunehmend infrage gestellt. Belastet wird die Vereinbarung dadurch, dass Israel weiterhin militärisch gegen den Libanon und die vom Iran unterstützte Hisbollah vorgeht. Teheran besteht zudem darauf, die Urananreicherung fortzusetzen, was den Interessen Israels und der USA zuwiderläuft. Kontroversen gibt es auch um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr.
Ein rascher Rückgang der Ölpreise auf Vorkriegsniveaus erwarten Experten auch bei einer anhaltenden Befriedung nicht. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, hat zuletzt auf die erheblichen Schäden an der Energieinfrastruktur hingewiesen./jsl/he
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.