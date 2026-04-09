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    Bei Frieden könnte Deutschland Meerenge mit sichern

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland beteiligt sich an Hormusmeerenge
    • Benötigt wird ein Mandat des UN Sicherheitsrats
    • Bundestagsbeschluss und tragfähiges Konzept nötig
    Merz - Bei Frieden könnte Deutschland Meerenge mit sichern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Wenn ein Friedensschluss mit dem Iran erreicht ist, wird sich Deutschland laut Kanzler Friedrich Merz an einer Sicherung der Meerenge von Hormus beteiligen - unter bestimmten Bedingungen. Dies habe er US-Präsident Donald Trump zugesichert, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Dafür brauche es aber ein Mandat, am besten des UN-Sicherheitsrats, und ein "tragfähiges Konzept".

    Nötig sei außerdem ein Beschluss des Bundestags auf Basis einer Entscheidung der Bundesregierung, sagte Merz. "Deswegen sind von uns innerhalb weniger Tage hier keine Entscheidungen zu erwarten." Trump kenne den deutschen Entscheidungsprozess aus mehreren Gesprächen und respektiere dies, versicherte Merz./hrz/DP/men





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