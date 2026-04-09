    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland verfehlt Zielmarke bei Entwicklungshilfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland gab 0,56 Prozent BIP für Hilfe
    • Rückgang um 17,4 Prozent gegenüber Vorjahr
    • Hilfswerke warnen vor Kürzungen humanitärer Hilfe
    Deutschland verfehlt Zielmarke bei Entwicklungshilfe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Deutschland hat die internationale Zielmarke für die Entwicklungshilfe im vergangenen Jahr verfehlt. Europas größte Volkswirtschaft gab 0,56 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung für Hilfen an besonders arme Länder aus, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 0,67 Prozent, was eine Kürzung um 17,4 Prozent bedeutet. Die Zielmarke liegt bei 0,7 Prozent.

    Insgesamt senkten Geberländer der OECD im vergangenen Jahr ihre Beiträge für besonders arme Staaten um 23,1 Prozent auf eine Summe von 174,3 Milliarden US-Dollar (rund 149,2 Milliarden Euro). Wie die OECD nach vorläufigen Daten mitteilte, entfielen 95,7 Prozent des gesamten Rückgangs auf die fünf größten Geberländer USA, Frankreich, Deutschland, Japan und Großbritannien. Da die USA ihre Entwicklungshilfe um mehr als die Hälfte kürzten, wurde Deutschland erstmals zum größten Geberland.

    Entwicklungsministerin sieht Deutschland als verlässlichen Partner

    Trotz schmerzhafter Einsparungen bleibe Deutschland ein verlässlicher Partner in der Welt, sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD). Insgesamt habe sich die deutsche Entwicklungshilfe 2025 auf rund 26 Milliarden Euro belaufen. Das Geld sei in die Bekämpfung von Armut, Hunger oder Klimawandel geflossen, auch aber in die Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten in Deutschland.

    Die großen kirchlichen Hilfswerke Caritas international, Diakonie Katastrophenhilfe, Brot für die Welt und Misereor schlugen angesichts des massiven Rückgangs deutscher Entwicklungshilfe Alarm. Gerade in Zeiten zunehmender Krisen und Kriege würden Mittel für humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und langfristige Entwicklungszusammenarbeit dringender denn je benötigt. Der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, in dem rund 150 deutsche Hilfsorganisationen zusammengeschlossen sind, warf den reichsten Ländern der Welt vor, zunehmend nationalistisch zu handeln und ihre globale Verantwortung zu ignorieren./evs/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland verfehlt Zielmarke bei Entwicklungshilfe Deutschland hat die internationale Zielmarke für die Entwicklungshilfe im vergangenen Jahr verfehlt. Europas größte Volkswirtschaft gab 0,56 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung für Hilfen an besonders arme Länder aus, wie die Organisation für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     