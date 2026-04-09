DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 290,5EUR auf Tradegate (09. April 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Edison Yu

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 480

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 465,00 $ , was eine Steigerung von +36,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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