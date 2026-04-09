DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET
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Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 290,5EUR auf Tradegate (09. April 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 480
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