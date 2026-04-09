Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.04.2026

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WallstreetONLINE-Forum: BASF-Sentiment gemischt. Die Beiträge nennen Tiefststände um ca. 40€, doch sehen einige Vorteile durch Iran-/China-Standorte und Asia-Verknappung. Andere warnen vor schwacher Nachfrage, Währungseffekten und unsicherem Verlauf. US-Zoll-Rückerstattungen und Sparprogramm könnten helfen. Mittelfristig Ziele 45–55€, Dividende ca. 2,3€. 14-Tage-Veränderung wird nicht explizit genannt; China-Expansion prägt die Perspektive.