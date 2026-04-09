Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 1
Performance 1M: -20,54 %
Performance 1M: -20,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig negative bis vorsichtige Stimmung; Kurs nach Allzeithoch fällt, Gewinnwarnung als Belastung; Einstiegschancen bei günstigem Niveau (ca. 140–150 €) werden diskutiert. Langfristig Stabilisierung möglich, sofern KI-Wandel und Margen sich normalisieren. Gesamtstimmung: vorsichtig bis spekulativ auf Schnäppchen.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 2
Performance 1M: -1,08 %
Performance 1M: -1,08 %
Airbus
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 3
Performance 1M: -0,29 %
Performance 1M: -0,29 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: +29,66 %
Performance 1M: +29,66 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 5
Performance 1M: -0,19 %
Performance 1M: -0,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend negatives Anleger-Sentiment zu VW. Rivian-Partnerschaft wird mit Kosten, Lieferproblemen und potenziellen Margen-Einbußen assoziiert. Berichte über teure Massen-Rückrufe bei E-Autos betreffen VW und belasten Fundamentale sowie Bewertung. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 6
Performance 1M: -0,90 %
Performance 1M: -0,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall gemischt bis leicht optimistisch, getrieben von erwarteter Verteidigungsnachfrage und potenziellen Kursimpulsen durch NATO-/US-Rüstungsbedarf. Positive Hinweise auf Bundeswehr-Bewertungen; Gegenstimmen verweisen auf Gewinnmitnahmen als möglichen Rücksetzer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird im Text nicht angegeben.
Scout24
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 7
Performance 1M: -10,50 %
Performance 1M: -10,50 %
BASF
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 8
Performance 1M: +15,51 %
Performance 1M: +15,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
WallstreetONLINE-Forum: BASF-Sentiment gemischt. Die Beiträge nennen Tiefststände um ca. 40€, doch sehen einige Vorteile durch Iran-/China-Standorte und Asia-Verknappung. Andere warnen vor schwacher Nachfrage, Währungseffekten und unsicherem Verlauf. US-Zoll-Rückerstattungen und Sparprogramm könnten helfen. Mittelfristig Ziele 45–55€, Dividende ca. 2,3€. 14-Tage-Veränderung wird nicht explizit genannt; China-Expansion prägt die Perspektive.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 9
Performance 1M: -8,27 %
Performance 1M: -8,27 %
Symrise
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 10
Performance 1M: +1,58 %
Performance 1M: +1,58 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 65,91%
|PUT: 34,09%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 31,82 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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