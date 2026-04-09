Elmos Semiconductor auf Rekordhoch - zieht Aktien ein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 163,6 auf Tradegate (09. April 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +13,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Elmos Semiconductor Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -17,38 %/+10,16 % bedeutet.