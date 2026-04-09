AKTIE IM FOKUS
Elmos Semiconductor auf Rekordhoch - zieht Aktien ein
- Elmos-Aktien stiegen am Donnerstag auf 163,20 Euro
- Rallye seit Mitte Dezember mit Schwankungen 130-150
- Einzug von 540000 Aktien erhöht Rückkauf-Flexibilität
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Elmos Semiconductor sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Halbleiterherstellers um fünf Prozent auf 163,20 Euro. Sie setzten damit eine Mitte Dezember begonnenen Kurs-Rally fort. Zwischenzeitlich hatten die Papiere zwischen etwa 130 und 150 Euro teils unter starken Schwankungen konsolidiert.
Die Leverkusener wollen 540.000 eigene Aktien einziehen. Dies entspreche 3,05 Prozent des Grundkapitals, hatte Elmos am Vorabend mitgeteilt. Das Grundkapital sinke damit um 540.000 Euro auf 17,16 Millionen Euro. Mit der Maßnahme soll die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 163,6 auf Tradegate (09. April 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +13,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Elmos Semiconductor Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -17,38 %/+10,16 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
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Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.