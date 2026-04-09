ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Kursziel Tesla auf 465
- Einstufung bleibt Buy trotz erwarteter Schwäche
- Kaufempfehlung gestützt durch KI in der realen Welt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 293,2 auf Tradegate (09. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -50,47 %/+70,79 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Na Jungs - wie wäre es - Höhle der Löwen - 25% für 350 Mrd.
Gut geschriebener Artikel: