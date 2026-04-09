Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 293,2 auf Tradegate (09. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -50,47 %/+70,79 % bedeutet.