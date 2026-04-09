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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Kursziel Tesla auf 465
    • Einstufung bleibt Buy trotz erwarteter Schwäche
    • Kaufempfehlung gestützt durch KI in der realen Welt
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla - 'Buy'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET

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    Tesla

    -0,51 %
    -10,59 %
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    -22,88 %
    +48,52 %
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    +53,07 %
    +34,30 %
    +27.860,84 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 293,2 auf Tradegate (09. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -50,47 %/+70,79 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 307,39$, was einem Rückgang von -10,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung und Bewertung von Tesla. Diskutiert werden technische Signale (Verlassen/Bruch eines dreimonatigen Abwärtstrendkanals, Premarket um 363 USD, Risiko eines Abstiegs bis ~300 USD), fundamentale Skepsis (hohe Marktkapitalisierung, mögliche Überbewertung, unklare Perspektiven von Robotaxi/Optimus), Options-Strategien mit Puts und mögliche Katalysatoren (Cybercab, Quartalszahlen, geopolitische Effekte).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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