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    Texas Pacific Land Aktie stürzt brutal ab - -12,64 % - 09.04.2026

    Am 09.04.2026 ist die Texas Pacific Land Aktie, bisher, um -12,64 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Texas Pacific Land Aktie.

    Besonders beachtet! - Texas Pacific Land Aktie stürzt brutal ab - -12,64 % - 09.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    TPL ist ein führender Landverwalter in Texas, spezialisiert auf Verpachtung und Wasserrechte, mit starker Präsenz im Permian Basin.

    Texas Pacific Land aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.04.2026

    Mit einer Performance von -12,64 % musste die Texas Pacific Land Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Texas Pacific Land Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 337,20, mit einem Minus von -12,64 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die Texas Pacific Land Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +47,60 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Texas Pacific Land Aktie damit um -11,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Texas Pacific Land einen Anstieg von +56,70 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Texas Pacific Land Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,03 %
    1 Monat -24,48 %
    3 Monate +47,60 %
    1 Jahr -62,21 %

    Informationen zur Texas Pacific Land Aktie

    Es gibt 69 Mio. Texas Pacific Land Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,52 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 09.04. - US Tech 100 schwach -0,13 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Texas Pacific Land Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Pacific Land Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Texas Pacific Land

    -12,59 %
    -11,53 %
    -28,33 %
    +45,28 %
    +18,88 %
    +111,07 %
    +152,66 %
    +321,52 %
    ISIN:US88262P1021WKN:A2QL4H



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    Markt Bote
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