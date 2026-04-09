Coppernico optioniert Schlüsselkonzessionen bei Sombrero

Vancouver, Kanada – 9. April 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Option auf Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 600 Hektar („ha“) erworben hat, die an sein Zielgebiet Tipicancha auf seinem Projekt Sombrero in Peru angrenzen. Die unter Option stehenden Konzessionen (die „Horizonte-Konzessionen“) befinden sich in einem Gebiet, in dem angenommen wird, dass sich das sich ausdehnende epithermale Porphyrsystem Tipicancha des Unternehmens über die Grenzen des aktuellen Sombrero-Projekts hinaus fortsetzt. Im Jahr 2025 hat Coppernico im Rahmen von Gesprächen über die Horizonte-Konzessionen weitere 1.400 ha an umliegenden Mineralkonzessionen abgesteckt. Zusammen verbessern diese Konzessionen die Landposition bei Tipicancha erheblich, das aufgrund seiner starken Indikatoren für eine potenzielle Porphyrquelle in der Tiefe ein vorrangiges Ziel darstellt.

Abbildung 1: Die derzeitige Fläche des Projekts Sombrero umfasst etwa 57.000 ha.

Ivan Bebek, Vorsitzender und CEO von Coppernico, erklärte: „In den vergangenen neun Jahren der Exploration im Bezirk Sombrero haben wir Konzessionen sowohl optimiert als auch erworben und setzen die Explorationsaktivitäten nun mit der Hypothese fort, dass wir den Andahuaylas-Yauri-Gürtel nach Westen ausgedehnt haben. Wir freuen uns, diese strategischen Konzessionen vor Beginn der Bohrungen in unserem angrenzenden Zielgebiet Tipicancha gesichert zu haben, wo wir derzeit die Bohrgenehmigungen einholen.“

Bedingungen der Optionsvereinbarung für die Horizonte-Konzessionen

Die Optionsvereinbarung wurde zwischen dem unabhängigen Eigentümer der 600 Hektar umfassenden Konzessionen, Exploraciones Horizonte Gold S.A.C. (der „Optionsgeber“) und der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Sombrero Minerales S.A.C., geschlossen. Der Tochtergesellschaft wurden sofortige Rechte zur Durchführung von Explorationsaktivitäten auf den Horizonte-Konzessionen gewährt, und sie kann diese erwerben, indem sie über einen Zeitraum von fünf Jahren gestaffelte Arbeitsverpflichtungen in Höhe von 3,0 Mio. US-Dollar tätigt und Gesamtzahlungen in Höhe von 2,0 Mio. US-Dollar leistet. Die Vereinbarung gewährt Coppernico während der Optionslaufzeit die volle operative Kontrolle über die Konzessionen, wodurch das Unternehmen Explorationsprogramme, einschließlich geophysikalischer Untersuchungen und Bohrungen, vorantreiben kann.

Wird die Option ausgeübt, behält der Optionsgeber eine 1-prozentige Net Smelter Return Royalty („NSR“) auf die künftige Produktion. Coppernico behält sich das Recht vor, die NSR jederzeit innerhalb von 10 Jahren nach ihrer Festlegung durch eine einmalige Zahlung von 1,0 Mio. US-Dollar auf 0,5 % zu senken.

Die Horizonte-Konzessionen befinden sich in gutem rechtlichem Status, es bestehen keine bekannten Belastungen oder Umweltverbindlichkeiten, und alle erforderlichen Zahlungen wurden geleistet. Coppernico beabsichtigt, in naher Zukunft mit ersten Explorationsaktivitäten zu beginnen.

Abbildung 2: Karte des erweiterten Zielgebiets Tipicancha mit den Coppernico-Konzessionen und den neu optierten Horizonte-Konzessionen sowie Lage der Oberflächenproben und der Bohrungen.

Zielgebiet Tipicancha und Projekterweiterung

Tipicancha ist ein großflächiges Kupfer-Gold-Zielgebiet, das durch eine etwa 2 Kilometer („km“) mal 1 km große fortgeschrittene argillitische Lithokappe definiert ist, die sich in andesitischem Vulkangestein entwickelt hat und durch Alunit-Kaolinit- sowie variable Silikat-Alterationen gekennzeichnet ist. Innerhalb dieses Areals haben oberirdische Schlitzprobenahmen in lokalen Ausbissen von massiven bis halbmassiven Pyritbrekzien signifikante Kupfergehalte („Cu“) ergeben, darunter 22 Meter („m“) mit 0,65 % Cu, einschließlich 10 m mit 1,14 % Cu (wahre Mächtigkeiten unbekannt; siehe Pressemitteilung vom 21. Mai 2025). Diese Art von kupferhaltiger Brekzie wird gemeinhin als Hinweis auf ein Aussickern aus einem ergiebigen Porphyrsystem in der Tiefe interpretiert, was Tipicancha zu einem überzeugenden Ziel mit hohem Potenzial macht.

Die neu hinzugekommenen Konzessionen liegen strategisch günstig unmittelbar südlich des Zielgebiets Tipicancha und erweitern Coppernicos Konzessionen über einer Zone alterierter vulkanischer Gesteine, die mit höheren und/oder niedrigeren Temperaturbereichen der Lithokappen-Alteration in Einklang steht. Innerhalb der Horizonte-Konzessionen, die sich etwa 2,5 km südlich von Tipicancha befinden, liegt ein Gebiet, das zwischen 2006 und 2007 im Rahmen eines Joint Ventures mit Newmont Gegenstand eines intensiven historischen Explorationsprogramms von Minera del Suroeste S.A.C. war. Diese historischen Arbeiten umfassten geologische Kartierungen im Maßstab von ca. 1:10.000, Gesteinsprobenahmen an der Oberfläche sowie die Fertigstellung von drei kurzen Reverse-Circulation-Bohrungen („RC“). Die Kartierung dokumentierte fortgeschrittene argillitische Alterationsparagenesen, darunter Silica-Alunit-Alteration, drusenreichen Quarz, Quarz-Brekzien und strukturell kontrollierte verkieselte Zonen sowie steil einfallende bis nahezu vertikale goldhaltige Strukturen, die an der Oberfläche identifiziert wurden und mit den oberen Niveaus eines stark sulfidierten epithermalen Systems übereinstimmen. Oberflächenprobenahmen definierten einen zusammenhängenden geochemischen Fußabdruck über ein etwa 800 m x 500 m großes Probengebiet, das durch anomale bis lokal hohe Gold- und Silbergehalte mit starken zusammenhängenden Arsen-, Antimon- und Quecksilberanomalien gekennzeichnet war. Diese Datensätze wurden anschließend in einer akademischen Arbeit aus dem Jahr 2009 zusammengestellt und interpretiert, die auf dem Explorationsprogramm von Minera del Suroeste basiert und von Herrera Fernández, Helmut (2009) verfasst wurde.

Das historische Bohrprogramm umfasste drei nahezu vertikale RC-Bohrungen im Abstand von etwa 260 m bis 300 m mit Gesamttiefen zwischen 89 m und 172 m. Die Bohrungen durchteuften ausgedehnte hydrothermale Alterationen und lokal anomale Goldgehalte; die mineralisierten Abschnitte waren jedoch kurz, und das Programm untersuchte das System weder in der Tiefe noch entlang der interpretierten strukturellen Trends effektiv. Coppernico interpretiert diese historischen Ergebnisse derzeit als den oberen, typischerweise schwach mineralisierten Teil eines vertikal ausgedehnten hydrothermalen Systems.

Jüngste geologische Kartierungen, die Coppernico unmittelbar nördlich davon im größeren Zielgebiet Tipicancha durchgeführt hat, liefern einen erweiterten und tieferen Einblick in das System und zeigen eine vertikale und laterale Zonierung der Alteration, die mit einem Übergang von epithermalen Bedingungen mit starker Sulfidierung zum Fuß einer Lithokappe übereinstimmt, mit Potenzial für mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Mineralisierungen in der Tiefe. Das Unternehmen betrachtet diese Konzessionen als in einem frühen Explorationsstadium befindlich und als strategisch wichtig für die Weiterentwicklung eines geologischen distriktweites Modell und die Ausrichtung auf mineralisierte Zonen mit höherem Potenzial innerhalb des Systems Tipicancha.

Tabelle 1: Historische Ergebnisse der Probenahme an der Oberfläche der Horizonte-Konzessionen

Element (ppm) Proben unterhalb der Nachweisgrenze Median Mittelwert P90 Max Au 28 0,03 0,4 0,7 10,7 Ag 19 1,0 18,5 31,1 526,0 As 0 33,1 81,6 213,5 1975,0 Hg 1 0,2 1,1 2,3 24,1 Sb 31 3,0 13,6 28,5 318,0 Bi 10 4,2 40,2 74,0 715,0

Anmerkungen zu Tabelle 1: Insgesamt wurden 136 Oberflächen-Gesteinsproben von Herrera Fernández, Helmut (2009) zusammengestellt. Analyseergebnisse unterhalb der Nachweisgrenze sind im historischen Datensatz als negative Werte codiert. Die angenommenen analytischen Nachweisgrenzen betragen Au 5 ppb (0,005 ppm), Ag 0,2 ppm, Sb 2 ppm, Hg 0,01 ppm und Bi 2 ppm, abgeleitet aus den negativ codierten Werten. Für statistische Auswertungen wurden Ergebnisse unterhalb der Nachweisgrenze Werte zugewiesen, die der Hälfte der Nachweisgrenze (½DL) entsprechen. Diese Ergebnisse konnten vom Unternehmen nicht verifiziert werden, und es liegen keine ausreichenden Informationen zu Probenahmeverfahren, Analysemethoden und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle vor, um die Zuverlässigkeit zu beurteilen. Die historischen Oberflächenkartierungen, Daten den historischen Probenahmen und Bohrungen wurden aus einer Bachelorarbeit mit dem Titel „Evolución geológica y perspectivas del potencial del sistema de alta sulfuración en estructuras del Prospecto Tipicancha (Ayacucho-Perú)“, verfasst von Herrera Fernández, Helmut (2009), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, zusammengestellt (verfügbar über Cybertesis UNMSM: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/2640).

Tabelle 2: Einzelheiten der historischen RC-Bohrung auf den Horizonte-Konzessionen

Bohrung Nr. Easting (UTM) Northing (UTM) Neigung (Grad) Azimut (Grad) Gesamt-tiefe (m) Wichtige Beobachtungen RCD-TP-009 556960 8456840 85 300 109 Alterierte vulkanische Gesteine; lokale Au-Anomalie RCD-TP-010 556810 8456630 85 140 172 Hydrothermale Brekzien; lokale Au-Anomalie RCD-TP-011 556790 8457100 75 110 89 Übergangszone: Oxid-Mischbereich-Sulfid; Ag-reiche Strukturen berichtet

Anmerkungen zu Tabelle 2: Die Daten der Bohrungen sowie die historischen Daten zu Oberflächenkartierungen, Probenahmen und Bohrungen wurden aus der Bachelorarbeit mit dem Titel „Evolución geológica y perspectivas del potencial del sistema de alta sulfuración en estructuras del Prospecto Tipicancha (Ayacucho-Perú)“ von Herrera Fernández, Helmut (2009), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, zusammengestellt (verfügbar über Cybertesis UNMSM: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/2640). Diese Ergebnisse konnten vom Unternehmen nicht verifiziert werden, und es liegen keine ausreichenden Informationen zu Probenahmeverfahren, Analysemethoden und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle vor, um die Zuverlässigkeit zu beurteilen.

Tim Kingsley, VP Exploration von Coppernico Metals, kommentierte: „Die Horizonte-Konzessionen bieten zusammen mit unserer jüngsten Erweiterung des Konzessionspakets eine Abdeckung über alterierte Vulkangesteine, die höher- und/oder niedrigertemperaturige Bereiche der Tipicancha-Lithokappe darstellen und unser Verständnis des Systems an der Oberfläche verbessern. Obwohl die historischen Explorationsarbeiten nur von begrenztem Umfang sind, sind die kartierte fortgeschrittene tonige Alteration, die subvertikalen Strukturen und die kohärente geochemische As-Sb-Hg-Signatur starke Indikatoren für ein großes, gut entwickeltes hydrothermales System. Diese unabhängigen Beobachtungen und Datensätze tragen dazu bei, das von uns definierte strukturelle Gerüst und die Alterationszonierung zu validieren, und untermauern die Größe und das Explorationspotenzial des gesamten Zielgebiets Tipicancha.“

Technische Offenlegung und qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einem „qualifizierten Sachverständigen“ (gemäß NI 43-101) geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Referenzprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), das sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Zielgebiet Tipichanca wurde erst nach dem Datum dieses Berichts definiert.

Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „COPR“ notiert, wird am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „CPPMF“ gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „9I3“ außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

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Die Coppernico Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,05 % und einem Kurs von 0,197EUR auf Frankfurt (09. April 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.