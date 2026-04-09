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    Tschechien will Alt-AKW bis zu 80 Jahre lang laufen lassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dukovany-AKW sollen bis zu 80 Jahre weiterlaufen
    • Kein Ersatz für neue Reaktoren sondern Ergänzung
    • WWER-440/213 Blöcke seit 1985 bis 1987 am Netz
    Tschechien will Alt-AKW bis zu 80 Jahre lang laufen lassen
    Foto: Drago? Asaftei - stock.adobe.com

    PRAG (dpa-AFX) - Tschechien will sein ältestes Atomkraftwerk am Standort Dukovany bis zu 80 Jahre lang laufen lassen. Das sei kein Ersatz für den geplanten Bau neuer Atomreaktoren, sondern eine "logische Ergänzung", teilte Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek in Prag mit. Die vier Reaktorblöcke des sowjetischen Typs WWER-440/213 gingen bereits in den Jahren 1985 bis 1987 ans Netz. Sie könnten damit bis in die Jahre 2065 bis 2067 Strom produzieren.

    Von 60 auf 80 Jahre

    Bisher habe man mit einer Betriebsdauer von 60 Jahren gerechnet, sagte der Vorstandsvorsitzende des teilstaatlichen Stromkonzerns CEZ , Daniel Benes. Doch aktuelle Wirtschafts- und Sicherheitsanalysen hätten gezeigt, dass man die Reaktorblöcke in Dukovany länger betreiben könne. "Jeden Tag stellen wir fest, dass sie in einem ausgezeichneten Zustand sind", sagte Benes. Eine Vereinbarung über eine feste AKW-Laufzeit gibt es in Tschechien nicht.

    Wie sicher sind die Altmeiler?

    Umweltschützer - vor allem aus dem nahen Österreich - halten die bestehende Anlage des Typs WWER 440/213 für veraltet. Diese Bauart wurde auch in den Blöcken 5 bis 8 des stillgelegten DDR-Atomkraftwerks Greifswald verwendet. Neben dem Weiterbetrieb der alten Reaktorblöcke plant Tschechien in Dukovany auch den Bau von zwei neuen. Den Zuschlag erhielt im vorigen Jahr der südkoreanische Energiekonzern KHNP. Dukovany liegt rund 100 Kilometer nördlich von Wien und rund 210 Kilometer östlich von Passau./hei/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEZ Aktie

    Die CEZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 48,51 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 17:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEZ Aktie um -0,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEZ bezifferte sich zuletzt auf 26,22 Mrd..

    CEZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 47,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.






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