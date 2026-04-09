Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.04.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.780,73USD pro Feinunze und notiert damit +1,27 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,38USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,21 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,85USD und verzeichnet ein Plus von +2,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 101,55USD und verzeichnet ein Plus von +5,24 %.