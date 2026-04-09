Goldpreis
Gold mit Rally: +1,21 % in 24h auf 4.778,22 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,21 % auf 4.778,22 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,04 %
|1 Monat
|-7,88 %
|3 Monate
|+5,68 %
|1 Jahr
|+58,30 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.018,52USD. Heute notiert Gold bei 4.778,22USD. Ihr Einsatz wäre nun 7.914,83USD wert – ein Zuwachs von +58,30 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Sentiment: Kurzfristig Korrektur bis ca. 4100–4300, Test der 200‑Tage‑Linie möglich; 5400 als Widerstand wird diskutiert. Langfristig dominieren bullische Muster mit Zielen um 7000 USD bis 2027; historische Durchbrüche stärken Aufwärts‑Potenzial. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung ist in den Beiträgen nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|373,00EUR
|+0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,19EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,72EUR
|+0,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|387,32EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,24EUR
|+0,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|599,15EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|391,04EUR
|+0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,18EUR
|+0,92 %
|Long
|1
|0,00
|131,02EUR
|+0,52 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,654EUR
|+0,95 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.