Gold mit Rally: +1,21 % in 24h auf 4.778,22 USD

+1,21 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,04 % 1 Monat -7,88 % 3 Monate +5,68 % 1 Jahr +58,30 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.778,22. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.018,52USD. Heute notiert Gold bei 4.778,22USD. Ihr Einsatz wäre nun 7.914,83USD wert – ein Zuwachs von +58,30 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE zeigt gemischtes Sentiment: Kurzfristig Korrektur bis ca. 4100–4300, Test der 200‑Tage‑Linie möglich; 5400 als Widerstand wird diskutiert. Langfristig dominieren bullische Muster mit Zielen um 7000 USD bis 2027; historische Durchbrüche stärken Aufwärts‑Potenzial. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung ist in den Beiträgen nicht angegeben.