Silberpreis schießt um +1,11 % hoch – jetzt 75,30 USD

+1,11 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,29 % 1 Monat -12,08 % 3 Monate -3,72 % 1 Jahr +148,03 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 75,30. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,68958USD. Heute, bei 75,30USD, wäre daraus ein Vermögen von 23.996,2USD geworden – ein Plus von +379,92 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Physisches Silber wird als Langfrist-Aktivposten gesehen (Beitrag 1). Chartanalysen dominieren; klare Kaufempfehlung fehlt (Beitrag 2, 4–7). Zielmarken: 54 USD Unterstützung; 70–95 USD als mögliche Range (Beitrag 5/8/12). In den letzten 14 Tagen soll Silber ca. +7% gestiegen sein; USD schwächer ca. -1%. Insgesamt eher neutral bis leicht bullisch.