Silberpreis
Silberpreis schießt um +1,11 % hoch – jetzt 75,30 USD
Silberpreis legt +1,11 % zu und erreicht 75,30 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,29 %
|1 Monat
|-12,08 %
|3 Monate
|-3,72 %
|1 Jahr
|+148,03 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,68958USD. Heute, bei 75,30USD, wäre daraus ein Vermögen von 23.996,2USD geworden – ein Plus von +379,92 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Physisches Silber wird als Langfrist-Aktivposten gesehen (Beitrag 1). Chartanalysen dominieren; klare Kaufempfehlung fehlt (Beitrag 2, 4–7). Zielmarken: 54 USD Unterstützung; 70–95 USD als mögliche Range (Beitrag 5/8/12). In den letzten 14 Tagen soll Silber ca. +7% gestiegen sein; USD schwächer ca. -1%. Insgesamt eher neutral bis leicht bullisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|373,00EUR
|+0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,19EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,72EUR
|+0,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|387,56EUR
|+0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,34EUR
|+1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|599,70EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|391,24EUR
|+0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,18EUR
|+0,92 %
|Long
|1
|0,00
|131,02EUR
|+0,52 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,668EUR
|+1,10 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.