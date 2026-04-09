JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 dürften diese wohl schwach ausfallen, schrieb Javier Garrido in einem Ausblick am Donnerstag. Im ersten Quartal 2025 habe der Stromerzeuger und Netzbetreiber im Handelsgeschäft stark abgeschnitten. Im weiteren Verlauf dieses Jahres seien die jeweiligen Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber niedriger. /rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 9,884EUR auf Tradegate (09. April 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,40

Kursziel alt: 10,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,40 € , was eine Steigerung von +5,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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