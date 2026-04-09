JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 dürften diese wohl schwach ausfallen, schrieb Javier Garrido in einem Ausblick am Donnerstag. Im ersten Quartal 2025 habe der Stromerzeuger und Netzbetreiber im Handelsgeschäft stark abgeschnitten. Im weiteren Verlauf dieses Jahres seien die jeweiligen Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber niedriger. /rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST
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Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 9,884EUR auf Tradegate (09. April 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,40
Kursziel alt: 10,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
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