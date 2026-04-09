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    Deutsche Anleihen

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    Deutliche Kursverluste - Brüchige Waffenruhe im Nahen Osten

    Deutsche Anleihen - Deutliche Kursverluste - Brüchige Waffenruhe im Nahen Osten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Rissen in der Waffenruhe im Iran-Krieg haben die deutschen Anleihen am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor am Nachmittag 0,47 Prozent auf 125,54 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,01 Prozent. Sie machte so ihre Verluste vom Vortag teilweise wieder wett. Zu Beginn des Kriegs hatte sie noch bei 2,6 Prozent gelegen. Auch in anderen Ländern der Eurozone zogen die Renditen an.

    Kurz nach der Verkündigung der Waffenruhe im Iran-Krieg werden deren Grundlagen zunehmend infrage gestellt. Belastet wird die Vereinbarung dadurch, dass Israel weiterhin militärisch gegen den Libanon und die vom Iran unterstützte Hisbollah vorgeht. Teheran wiederum besteht darauf, die Urananreicherung fortzusetzen, was den Interessen Israels und der USA zuwiderläuft. Kontroversen gibt es zudem um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr.

    Am Mittwoch hatte die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus die Ölpreise deutlich sinken lassen. Dies dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt und die Renditen am Anleihemarkt gaben merklich nach. Die am Donnerstag wieder gestiegenen Ölpreise fachten wieder Inflationssorgen wieder an und ließen die Renditen steigen./jsl/he





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