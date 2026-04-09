DAX schwächelt, Wall Street legt zu: Deutsche Börsen klar im Minus

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit klarer Schwäche in Deutschland und leichten Gewinnen an der Wall Street. Der DAX notiert aktuell bei 23.872,97 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,67 Prozent im negativen Bereich. Damit gehört der deutsche Leitindex heute zu den schwächeren europäischen Märkten. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Werte abbildet, gibt moderater nach und steht bei 30.189,97 Punkten, ein Rückgang von 0,30 Prozent. Deutlich stärker unter Druck steht der SDAX: Der Index der kleineren deutschen Unternehmen verliert 1,08 Prozent auf 17.014,95 Punkte. Noch schwächer präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex fällt um 1,77 Prozent auf 3.524,36 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Besonders die wachstums- und zinssensiblen Technologiewerte geraten damit erneut stärker unter Verkaufsdruck als der Gesamtmarkt. Im Gegensatz dazu zeigen sich die US-Börsen fester. Der Dow Jones steigt um 0,23 Prozent auf 48.021,08 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt sogar um 0,34 Prozent auf 6.805,78 Punkte zu. Damit entwickeln sich die US-Märkte heute spürbar besser als die deutschen Indizes, insbesondere im Vergleich zu den deutlichen Abschlägen im TecDAX und SDAX. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild, in dem die deutschen Aktienmärkte geschlossen im Minus liegen, während die großen US-Indizes moderat zulegen und sich damit vom schwächeren europäischen Umfeld abkoppeln.