    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Der Börsen-Tag

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX schwächelt, Wall Street legt zu: Deutsche Börsen klar im Minus

    Während deutsche Börsen schwächeln, ziehen die US-Indizes an: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute ein deutlich geteiltes Bild.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, Wall Street legt zu: Deutsche Börsen klar im Minus
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit klarer Schwäche in Deutschland und leichten Gewinnen an der Wall Street. Der DAX notiert aktuell bei 23.872,97 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,67 Prozent im negativen Bereich. Damit gehört der deutsche Leitindex heute zu den schwächeren europäischen Märkten. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Werte abbildet, gibt moderater nach und steht bei 30.189,97 Punkten, ein Rückgang von 0,30 Prozent. Deutlich stärker unter Druck steht der SDAX: Der Index der kleineren deutschen Unternehmen verliert 1,08 Prozent auf 17.014,95 Punkte. Noch schwächer präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex fällt um 1,77 Prozent auf 3.524,36 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Besonders die wachstums- und zinssensiblen Technologiewerte geraten damit erneut stärker unter Verkaufsdruck als der Gesamtmarkt. Im Gegensatz dazu zeigen sich die US-Börsen fester. Der Dow Jones steigt um 0,23 Prozent auf 48.021,08 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt sogar um 0,34 Prozent auf 6.805,78 Punkte zu. Damit entwickeln sich die US-Märkte heute spürbar besser als die deutschen Indizes, insbesondere im Vergleich zu den deutlichen Abschlägen im TecDAX und SDAX. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild, in dem die deutschen Aktienmärkte geschlossen im Minus liegen, während die großen US-Indizes moderat zulegen und sich damit vom schwächeren europäischen Umfeld abkoppeln.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX schwächelt, Wall Street legt zu: Deutsche Börsen klar im Minus Während deutsche Börsen schwächeln, ziehen die US-Indizes an: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute ein deutlich geteiltes Bild.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     