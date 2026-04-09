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    Brown-Forman Registered (B) Aktie legt weiter zu - 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Brown-Forman Registered (B) Aktie bisher um +12,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Brown-Forman Registered (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Brown-Forman Registered (B) Aktie legt weiter zu - 09.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Brown-Forman (B) ist ein US-Spirituosenkonzern (u.a. Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Herradura). Fokus auf Premium-Whiskey, Tequila und Liköre, globaler Vertrieb über Handel und Gastronomie. Starke Marktstellung im Premium-Segment, hohe Markenloyalität. Wichtige Konkurrenten: Diageo, Pernod Ricard, Beam Suntory, Campari. USP: ikonische Whiskey-Marken, lange Historie, fokussiertes Portfolio und Familienkontrolle.

    Brown-Forman Registered (B) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Brown-Forman Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von +12,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Brown-Forman Registered (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,86, mit einem Plus von +12,56 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +13,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Brown-Forman Registered (B) einen Anstieg von +3,54 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

    Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,31 %
    1 Monat +23,47 %
    3 Monate +4,20 %
    1 Jahr -20,01 %

    Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

    Es gibt 290 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,26 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Brown-Forman Registered (B)

    Constellation Brands (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,20 %. ENI notiert im Plus, mit +2,49 %. Diageo notiert im Plus, mit +0,93 %. Pernod Ricard verliert -0,06 % Remy Cointreau notiert im Minus, mit -1,82 %.

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    Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brown-Forman Registered (B)

    +10,77 %
    +14,03 %
    +21,18 %
    +2,62 %
    -18,11 %
    -60,07 %
    -61,65 %
    -31,88 %
    +91,25 %
    ISIN:US1156372096WKN:856693



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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