Kursgewinne - Israel will mit dem Libanon verhandeln

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Anfängliche Verluste machten die Anleihen wieder wett, nachdem Israel offenbar im Konflikt mit dem Libanon einlenken will. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,11 Prozent auf 111,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,26 Prozent.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Nahen Osten stützte die Kurse. Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach den wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche "so bald wie möglich" zu beginnen, hieß es in einer Mitteilung seines Büros am Donnerstagabend. Die Ölpreise gaben danach vorherige Aufschläge teilweise wieder ab.