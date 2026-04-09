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    Reply: Aktienrückkaufprogramm für bis zu 3,6 Mio. Aktien gestartet

    Reply startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm mit klar definiertem Zeitraum, Volumen und Zweck, um Anreizpläne, Akquisitionen und strategische Partnerschaften zu stärken.

    Reply: Aktienrückkaufprogramm für bis zu 3,6 Mio. Aktien gestartet
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Start und Laufzeit: Das Rückkaufprogramm beginnt am 13. April 2026 und läuft bis zum 23. Oktober 2026 (Ablauf der 18‑Monats‑Frist seit der HV‑Genehmigung vom 23. April 2025).
    • Umfang und Höchstwert: Maximal 3.607.950 Stammaktien (entsprechend 9,64398 % des Grundkapitals), Nennwert je 0,13 €; maximaler Gegenwert 550.000.000 €.
    • Zweck: Erwerb von Aktien zur Durchführung aktienbasierter Anreizpläne, für Akquisitions­transaktionen, außerordentliche Finanzgeschäfte und/oder Vereinbarungen mit strategischen Partnern.
    • Ausführungsmodus: Käufe erfolgen über den geregelten Markt Euronext Milan und CBOE Europe durch den beauftragten Intermediär Intesa Sanpaolo S.p.A., der unabhängig und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre handelt.
    • Preis- und Mengenvorgaben: Kaufpreis darf nicht unter dem Nennwert (0,13 €) liegen und nicht über dem offiziellen Schlusskurs des Vortags plus 20 %; tägliche Erwerbsmenge darf 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten 20 Handelstage nicht überschreiten.
    • Sonstiges: Programm zielt nicht auf eine Kapitalherabsetzung; Reply hält aktuell 133.192 eigene Aktien (0,35602 %); getätigte Transaktionen werden den zuständigen Organen, dem Markt und auf der Unternehmenswebseite gemeldet.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Reply ist am 15.05.2026.

    Der Kurs von Reply lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,68EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,66 % im Minus.


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    ISIN:IT0005282865WKN:A2G9K9





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