Dow dreht ins Plus - Israel will mit Libanon verhandeln

Die Erhöhung der Medicare Advantage-Prämien im Jahr 2027 wurde auf 2,48 % festgelegt.

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Die Centers for Medicare & Medicaid Services haben eine durchschnittliche Erhöhung der Vergütungssätze für Medicare Advantage-Pläne um 2,48 % im Jahr 2027 beschlossen, was zusätzlichen Zahlungen von mehr als 13 Milliarden Dollar an private Versicherer entspricht.

Im Januar hatte die Behörde eine Erhöhung um nahezu 0,09 % vorgeschlagen – ein Vorschlag, der die Märkte verunsicherte und in der Branche für Empörung sorgte. Berücksichtigt man die geschätzten Risikobewertungstrends, die durch Faktoren wie Bevölkerungsveränderungen und Kodierungspraktiken bedingt sind, beträgt die effektive Erhöhung laut CMS 4,98 % .

Im nachbörslichen Handel am Montag legten UnitedHealth und CVS Health jeweils um mehr als 9 % zu, während Humana laut CNBC um rund 12 % stieg. Am Dienstag vorbörslich meldete Bloomberg weitere Kursgewinne im gesamten Sektor: UnitedHealth gewann 6,6 %, Humana 11 % und CVS Health 5,8 %.

„Medicare Advantage und Teil D sollten für die Menschen funktionieren, die darauf angewiesen sind“, sagte CMS-Administrator Dr. Mehmet Oz in einer Erklärung. „Diese Aktualisierungen sorgen dafür, dass die Versicherung bezahlbar bleibt und die Patienten einen echten Mehrwert aus ihren Tarifen ziehen.“

Bei der Höhe der Vergütungssätze steht eine erhebliche Verhandlungsmacht auf dem Spiel: Sie bestimmt, wie viel private Krankenversicherer monatlich an Prämien einnehmen und welche Leistungen sie anbieten können – mit direkten Auswirkungen auf ihre Gewinne. Laut CNBC sind mehr als die Hälfte der Medicare-Versicherten in solchen privat geführten Programmen eingeschrieben .

CMS hat die vorgeschlagene Aktualisierung des Risikostrukturmodells, die aktuellere Daten verwendet hätte, nicht umgesetzt. Stattdessen wird die Behörde das Risikostrukturmodell für Medicare Advantage (MA) aus dem Jahr 2024 auch für 2027 weiter nutzen und dem MA-Markt damit mehr Zeit zur Anpassung an die kürzlich abgeschlossene Einführung dieses Modells geben. CMS erklärte, die Rückmeldungen der Öffentlichkeit bei zukünftigen Aktualisierungen zu berücksichtigen.

Die Behörde hat eine Änderung bei der Risikoadjustierung beschlossen: Ab 2027 werden Diagnoseinformationen aus nicht verknüpften Patientenakten – also solche, die nicht mit einer bestimmten Patientenbegegnung in Verbindung stehen – von der Berechnung der Risikobewertung ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt für Leistungsberechtigte, die zwischen MA-Organisationen wechseln.

„Wir stellen sicher, dass das Geld, das wir für Medicare ausgeben, direkt in eine bessere Versorgung und einen besseren Zugang für unsere Senioren fließt und nicht in administrative Verschwendung oder den Missbrauch des Systems“, sagte Chris Klomp, Direktor von Medicare und leitender Berater im US-Gesundheitsministerium, laut Bloomberg.

Die Versicherer hatten nach dem im Januar vorgelegten, nahezu unveränderten Vorschlag heftig zurückgewiesen und argumentiert, dass dieser bei Weitem nicht ausreiche, um die steigenden medizinischen Kosten aufzufangen; die Reaktion des Marktes habe zu einem Wertverlust von fast 100 Milliarden Dollar an den Aktien geführt, berichtete Bloomberg.

Analysten von Raymond James bezeichneten das Endergebnis als besser als erwartet und sagten laut Bloomberg, es könne den Weg für zwei Jahre Gewinnwachstum in einer Branche ebnen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Jared Holz von Mizuho schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden, das Endergebnis sei zwar für sich genommen nicht herausragend, übertreffe aber die ursprünglichen Prognosen deutlich. Sofern die Versicherer weiterhin Leistungen kürzen und die Kosten im Griff behalten, bestehe Spielraum für eine Margenverbesserung im nächsten Jahr.





Ein erstes Lebenszeichen - es sollte nicht das letzte sein.

Alle techn. Indikatoren haben gedreht nach NORDEN !!!!





Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS



