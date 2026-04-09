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Elmos Semiconductor - Aktie steigt rasant +5,93 % - 09.04.2026
Am 09.04.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um +5,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.
Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.
Elmos Semiconductor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,93 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +7,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 166,20€, mit einem Plus von +5,93 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Elmos Semiconductor Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +59,64 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +14,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Elmos Semiconductor um +72,47 % gewonnen.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,67 % geändert.
Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,12 %
|1 Monat
|+22,12 %
|3 Monate
|+59,64 %
|1 Jahr
|+237,64 %
Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,95 Mrd.EUR € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -0,13 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,85 %. ON Semiconductor legt um +0,22 % zu NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,11 %.
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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.