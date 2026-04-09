Elmos Semiconductor - Aktie steigt rasant +5,93 % - 09.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,93 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +7,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 166,20€, mit einem Plus von +5,93 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Elmos Semiconductor Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +59,64 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +14,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Elmos Semiconductor um +72,47 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,67 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,12 % 1 Monat +22,12 % 3 Monate +59,64 % 1 Jahr +237,64 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,95 Mrd.EUR € wert.

Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Für Verunsicherung sorgten die wieder gestiegenen Ölpreise, denn die gerade erst zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe erscheint brüchig. …

Während deutsche Börsen schwächeln, ziehen die US-Indizes an: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute ein deutlich geteiltes Bild.

Aktien von Elmos Semiconductor sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Halbleiterherstellers um fünf Prozent auf 163,20 Euro. Sie setzten damit eine Mitte Dezember begonnenen Kurs-Rally fort. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -0,13 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,85 %. ON Semiconductor legt um +0,22 % zu NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,11 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.