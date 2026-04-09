JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Anlagenbauer dürften sich in Grenzen halten, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Die Region mache nur drei Prozent des Auftragseingangs aus./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 16:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 16:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:00 / BST
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 62,40EUR auf Tradegate (09. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 58,20
Kursziel alt: 58,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 58,20
Kursziel alt: 58,20
Währung: EUR
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