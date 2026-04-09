JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Anlagenbauer dürften sich in Grenzen halten, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Die Region mache nur drei Prozent des Auftragseingangs aus./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 16:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 62,40EUR auf Tradegate (09. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 58,20

Kursziel alt: 58,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,20 € , was einem Rückgang von -6,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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