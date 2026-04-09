Warum die Allianz der große Gewinner der Rentenreform sein könnte

Der entscheidende Hebel ist eine Kostenbremse: Für das neue Standardsparprodukt gilt ab 2027 eine gesetzliche Gebührenobergrenze von einem Prozent pro Jahr. Was auf den ersten Blick wie eine Einschränkung wirkt, spielt dem Marktführer in die Karten.

Die Riester-Rente ist so gut wie tot: ein Viertel der 15 Millionen Verträge liegt brach, 2024 wurden kaum noch Neuabschlüsse gezählt. Mit der vom Bundestag Ende März verabschiedeten Reform soll das private Altersvorsorgesparen neu belebt werden. Für die Allianz könnte sich das als seltene Wachstumschance entpuppen – während die Konkurrenz das Nachsehen hat.

Die Hamburger Investmentbank Berenberg urteilt in einer aktuellen Studie klar: "Wir glauben dass die Allianz am meisten von der Reform profitieren wird". Die Analysten begründen das mit Skaleneffekten, die dem Konzern gegenüber kleineren Wettbewerbern einen strukturellen Kostenvorteil verschaffen. Wer das Massengeschäft bei einem Prozent Marge noch profitabel betreiben kann, braucht schiere Größe. Die hat die Allianz, die meisten anderen nicht.

Hinzu kommt: Das neue Produkt öffnet den Markt für eine deutlich breitere Zielgruppe als bisher – Geringverdiener, Selbstständige, junge Sparer. Das Potenzial für Neugeschäft ist damit erheblich größer als beim weitgehend gescheiterten Vorgänger.

Für andere Versicherer sieht die Rechnung weniger günstig aus. Konzerne mit provisionsabhängigen Vertriebsstrukturen geraten unter Druck, weil Abschlusskosten künftig über die gesamte Vertragslaufzeit gestreckt werden müssen. Das schmälert die Verkaufsanreize in Netzwerken wie dem Generali-Partner DVAG spürbar und könnte deren Marktanteil im neuen System begrenzen.

Trotz des regulatorischen Rückenwinds notiert die Allianz-Aktie mit rund 368 Euro noch deutlich unter dem Berenberg-Kursziel von 504 Euro. Die Analysten sehen die Aktie weiterhin mit "Buy" und einem Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent – die Rentenreform als zusätzlichen Katalysator noch nicht eingepreist.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 378,9EUR auf Tradegate (09. April 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.





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