Börsen Update USA - 09.04. - Dow Jones stark +0,80 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.293,09 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Amazon +4,31 %, Caterpillar +2,50 %, Amgen +1,91 %, Nike (B) +1,65 %, Walmart +1,44 %

Flop-Werte: Salesforce -4,60 %, IBM -2,50 %, Chevron Corporation -1,70 %, Verizon Communications -1,68 %, Cisco Systems -1,64 %

Der US Tech 100 steht bei 25.047,20 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.

Top-Werte: Lam Research +4,41 %, Amazon +4,31 %, Marvell Technology +4,13 %, Texas Instruments +3,47 %, KLA Corporation +3,46 %

Flop-Werte: Zscaler -12,19 %, Autodesk -9,75 %, Axon Enterprise -9,29 %, Atlassian Registered (A) -8,47 %, Intuit -8,18 %

Der S&P 500 steht bei 6.829,86 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: Brown-Forman Registered (B) +14,30 %, Constellation Brands (A) +7,86 %, SanDisk Corporation +7,84 %, Carrier Global Corporation +5,97 %, Lam Research +4,41 %

Flop-Werte: Texas Pacific Land -17,18 %, Autodesk -9,75 %, Axon Enterprise -9,29 %, ServiceNow -8,25 %, Intuit -8,18 %