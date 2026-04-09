CANCOM SE - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.04.2026

Die CANCOM SE Aktie notiert aktuell bei 24,125€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,275 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der CANCOM SE Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CANCOM SE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -1,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,61 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,44 % geändert.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,34 % 1 Monat +5,54 % 3 Monate -7,25 % 1 Jahr +7,22 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 757,94 Mio.EUR € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 09.04.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

EQS Voting Rights Announcement: CANCOM SE CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.04.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Während deutsche Börsen schwächeln, ziehen die US-Indizes an: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute ein deutlich geteiltes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von CANCOM SE

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,89 %. Capgemini notiert im Minus, mit -4,66 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -6,21 %. Accenture Registered (A) verliert -5,24 %

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Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.