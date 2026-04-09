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    Hisbollah feuert rund 50 Raketen auf Nordisrael

    Armee - Hisbollah feuert rund 50 Raketen auf Nordisrael
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Während Israel direkte Verhandlungen mit dem Libanon angekündigt hat, feuert die libanesische Hisbollah-Miliz am Abend erneut Raketen auf den Norden Israels. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, seit dem Morgen habe die vom Iran unterstützte Miliz rund 50 Raketen aus dem Nachbarland auf Nordisrael gefeuert. In der Stadt Naharija heulten am Abend Berichten zufolge innerhalb von einer Stunde gleich viermal die Warnsirenen. Auch in anderen Orten in Nordisrael gab es Raketenalarm.

    Die israelische Armee warnte am Abend vor Angriffen aus dem Libanon auf andere Gebiete in Israel in den kommenden Stunden. Sie rief die Bevölkerung des ganzen Landes zur Wachsamkeit auf.

    Bei verheerenden israelischen Angriffen im Libanon, darunter in der Hauptstadt Beirut, waren libanesischen Angaben zufolge mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen.

    Israel kündigte am Donnerstagabend Gespräche mit dem verfeindeten Nachbarland Libanon an. Demnach soll es dabei auch um die Entwaffnung der Hisbollah gehen./cir/DP/he





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