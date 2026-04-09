Der Iran hatte gedroht, die für morgen anberaumten Gespräche platzen zu lassen - also stoppt Trump (mit einem Telefonat mit Netanjahu) Israels Angriffe auf den Libanon! Denn Trump braucht diese Gespräche mit den Vertretern des Iran in Islamabad dringend - also musste er Netanjahu zurückpfeifen, nachdem dieser gestern massiv den Libanon bombardiert hatte. Die Aktienmärkte erholten sich daraufhin, der Ölpreis fiel. Aber wie lange hält das an? Die Positionen der USA und des Iran liegen himmelweit auseinander - und Teheran wird das Faustpfand Strasse von Hormus nicht aus der Hand geben. Das bedeutet: Tweets absetzen ist für Trump leicht - aber er hat mit Teheran einen Gegner, der sich in der besseren Position wähnt und daher nicht nachgeben muss!

Hinweise aus Video:

1. Hohe Ölpreise als Vorbote der Rezession – Geschichte reimt sich

2. Insolvenzen dramatisch im Anstieg – aktuell höhere Zahlen als in der Finanzkrise

Das Video "Trump rettet mit Druck auf Israel Iran-Gespräche, TACO Nummer 1" sehen Sie hier..