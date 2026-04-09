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    Marktgeflüster

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    Trump rettet mit Druck auf Israel Iran-Gespräche, TACO Nummer 1!

    Denn Trump braucht diese Gespräche mit den Vertretern des Iran in Islamabad dringend - also musste er Netanjahu zurückpfeifen, nachdem dieser gestern massiv den Libanon bombardiert hatte

    Der Iran hatte gedroht, die für morgen anberaumten Gespräche platzen zu lassen - also stoppt Trump (mit einem Telefonat mit Netanjahu) Israels Angriffe auf den Libanon! Denn Trump braucht diese Gespräche mit den Vertretern des Iran in Islamabad dringend - also musste er Netanjahu zurückpfeifen, nachdem dieser gestern massiv den Libanon bombardiert hatte. Die Aktienmärkte erholten sich daraufhin, der Ölpreis fiel. Aber wie lange hält das an? Die Positionen der USA und des Iran liegen himmelweit auseinander - und Teheran wird das Faustpfand Strasse von Hormus nicht aus der Hand geben. Das bedeutet: Tweets absetzen ist für Trump leicht - aber er hat mit Teheran einen Gegner, der sich in der besseren Position wähnt und daher nicht nachgeben muss!

    Hinweise aus Video:

    1. Hohe Ölpreise als Vorbote der Rezession – Geschichte reimt sich

    2. Insolvenzen dramatisch im Anstieg – aktuell höhere Zahlen als in der Finanzkrise

     

    Das Video "Trump rettet mit Druck auf Israel Iran-Gespräche, TACO Nummer 1" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump rettet mit Druck auf Israel Iran-Gespräche, TACO Nummer 1! Der Iran hatte gedroht, die für morgen anberaumten Gespräche platzen zu lassen - also stoppt Trump (mit einem Telefonat mit Netanjahu) Israels Angriffe auf den Libanon!

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