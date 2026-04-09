Nemetschek Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 09.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie fällt um -4,94 % auf 62,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Nemetschek insgesamt ein Minus von -27,81 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um -0,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nemetschek einen Rückgang von -29,65 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,93 % 1 Monat -2,64 % 3 Monate -27,81 % 1 Jahr -31,67 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,17 Mrd.EUR € wert.

Während deutsche Börsen schwächeln, ziehen die US-Indizes an: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute ein deutlich geteiltes Bild.

Top- und Flop-Aktien am 09.04.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,93 %. Trimble notiert im Minus, mit -2,66 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.