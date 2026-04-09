RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus anlässlich aktueller Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die jüngsten Schwierigkeiten bei den Triebwerksauslieferungen von Pratt & Whitney dürften eine Erholung der Flugzeug-Auslieferungen von Airbus voraussichtlich weiter in das zweite Halbjahr 2026 verschieben, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal dürfte das Lieferziel für 2026 von rund 870 Flugzeugen im Fokus der Anleger stehen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 171,8EUR auf Tradegate (09. April 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
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