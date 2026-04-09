JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich aktueller Auslieferungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im März hätten mit 60 Fliegern um 15 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, aber ihre Prognose um 2 Flugzeuge übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit belaufe sich der Lieferrückgang im ersten Quartal auf 16 Prozent zum Vorjahr./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 171,8EUR auf Tradegate (09. April 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

