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    Melania Trump streitet engere Verbindung zu Epstein ab

    Melania Trump streitet engere Verbindung zu Epstein ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-amerikanische First Lady Melania Trump hat eine engere Beziehung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein dementiert. "Ich war nie mit Epstein befreundet", sagte sie in einer eigens anberaumten Presseerklärung im Weißen Haus. Auch sei sie nie auf seiner Privatinsel oder in einem seiner Flugzeuge gewesen. Was genau die First Lady zu dem Statement veranlasste, war zunächst unklar. Fragen von Journalisten beantwortete die First Lady nicht.

    "Donald und ich wurden von Zeit zu Zeit zu denselben Partys wie Epstein eingeladen, da sich gesellschaftliche Kreise in New York City und Palm Beach häufig überschneiden." Eine echte Beziehung zu Epstein habe es aber nicht gegeben.

    Trump sagte weiter, die falschen Behauptungen zu ihrer Person und einer Verbindung zu Epstein müssten sofort aufhören. Gemeinsam mit ihren Anwälten werde sie dagegen vorgehen./jcf/DP/he





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    Melania Trump streitet engere Verbindung zu Epstein ab Die US-amerikanische First Lady Melania Trump hat eine engere Beziehung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein dementiert. "Ich war nie mit Epstein befreundet", sagte sie in einer eigens anberaumten Presseerklärung im Weißen Haus. Auch sei sie nie …
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