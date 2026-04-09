IG Metall pocht auf schnelle Entlastung bei Energiepreisen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Treffen von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zur wirtschaftlichen Lage infolge des Iran-Kriegs fordert IG-Metall-Vize Jürgen Kerner schnelle staatliche Entlastungen.



"Klingbeils Haus muss kurzfristig aus meiner Sicht Finanzierungen sicherstellen", sagte Kerner dem Podcast "Power & Policy" des "Politico". "Ich glaube, die Menschen erwarten eine kurzfristige Entlastung bei den Energiekosten. Das heißt, wir müssen entweder die Pendlerpauschale erhöhen, aber auch mit einer Sofortauszahlung."





Eine Entlastung erst über die Steuererklärung reiche nicht aus. "Zu argumentieren, irgendwann in einem Jahr bei der Steuererklärung wird sich das bemerkbar machen, das ist den Menschen zu wenig." Auch Unternehmen bräuchten "sofortige Entlastungen", sagte der IG-Metall-Vize.



Kerner nimmt an dem Treffen am Freitag teil. Für die Runde bei Klingbeil rechnet er mit einem Ausloten von Positionen. "Es ist, glaube ich, auch so ein Abtasten von ihm, was würden denn wichtige gesellschaftlichen Gruppen, und so sehe ich uns, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, mittragen, was sind ihre Forderungen."





