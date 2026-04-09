Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.04.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -16,37 %
Platz 1
Performance 1M: -29,05 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +13,67 %
Platz 2
Performance 1M: +26,35 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -10,77 %
Platz 3
Performance 1M: -38,50 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +9,43 %
Platz 4
Performance 1M: +11,89 %
Palantir
Tagesperformance: -8,90 %
Platz 5
Performance 1M: -17,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Burry-Argumente deuten darauf, dass Palantir einen strukturellen Nachteil hat, der Markt ihn aber noch nicht vollständig eingepreist. Ein Beitrag nennt eine Kursbewegung von ca. −6% in einem Zeitraum. MAVEN-KI-Verteidigungsplattform wird als potenzielle Einnahmequelle diskutiert. Die explizite 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt; die Stimmung bleibt volatil.
ServiceNow
Tagesperformance: -8,78 %
Platz 6
Performance 1M: -28,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend negatives Sentiment zu ServiceNow: tägliche Verluste ca. 3%; bei Nichterfüllung der Q1-Erwartungen drohen weitere Rücksetzer (etwa -30%). Kurse unter 100 USD diskutiert. Analysten-Herabstufungen durch KI-Sorgen. Langfristiges Potenzial durch KI-native Angebote wird von Beitrag 2 gesehen; Beitrag 1 verweist charttechnische Unterstützungen. 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +8,71 %
Platz 7
Performance 1M: +52,42 %
Intuit
Tagesperformance: -8,22 %
Platz 8
Performance 1M: -26,78 %
Autodesk
Tagesperformance: -8,15 %
Platz 9
Performance 1M: -17,47 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -7,89 %
Platz 10
Performance 1M: +0,24 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -6,16 %
Platz 11
Performance 1M: -14,22 %
Workday (A)
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 12
Performance 1M: -27,31 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 13
Performance 1M: +6,49 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 14
Performance 1M: +15,44 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 15
Performance 1M: -14,52 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 16
Performance 1M: +5,35 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 17
Performance 1M: +6,88 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 18
Performance 1M: -16,19 %
Amazon
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 19
Performance 1M: +10,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment gemischt: Charttechnisch positiv, Kurs rund 212 USD; knapp unter dem 50‑Tage-Schnitt (213,70) und deutlich unter dem 200‑Tage-Schnitt (224,26). Analysten sehen Potenzial: Strong Buy, Ziel ~278,82 USD. Fundament: AWS-Wachstum, KI-Infrastruktur-Investitionen ca. 200 Mrd USD bis 2026; unterbewertet laut Modellen. Insiderverkäufe und hohe Ausgaben belasten, Q1-Bericht entscheidend.
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 20
Performance 1M: -0,10 %
Oracle
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 21
Performance 1M: -10,72 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 22
Performance 1M: +1,13 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 23
Performance 1M: -24,69 %
Adobe
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 24
Performance 1M: -19,60 %
Intel
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 25
Performance 1M: +42,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
wallstreetONLINE-Forum: Anleger sichtet überwiegend positives Intel-Sentiment, gestützt durch AI‑Partnerschaften (Google/ Terafab), Foundry‑Strategie (LBT) und Texturkompression als Ertragshebel. Kursziel >100 USD wird genannt. Einige Posts warnen, dass gute News eingepreist seien; erst Lieferung neuer Ergebnisse könnte nötig sein. 14‑Tage-Kursentwicklung: keine Prozentangabe.
Lam Research
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 26
Performance 1M: +30,69 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 27
Performance 1M: -23,69 %
Eaton
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 28
Performance 1M: +16,20 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 29
Performance 1M: +8,22 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 30
Performance 1M: -7,13 %
GE Vernova
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 31
Performance 1M: +25,32 %
Corning
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 32
Performance 1M: +41,01 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 33
Performance 1M: +13,31 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 34
Performance 1M: +10,53 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 35
Performance 1M: +5,01 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 36
Performance 1M: +31,08 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 37
Performance 1M: +24,74 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 38
Performance 1M: +28,49 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 39
Performance 1M: +4,92 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 40
Performance 1M: -22,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte