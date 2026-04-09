RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 171,8 auf Tradegate (09. April 2026, 21:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +5,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 136,15 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 211,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +10,57 %/+30,94 % bedeutet.