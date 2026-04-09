Amazon - Aktienkurs springt nach oben +5,29 % - 09.04.2026

Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 199,46€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +10,03 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +2,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 199,46€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Obwohl sich die Amazon Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +11,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,53 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,45 % 1 Monat +10,59 % 3 Monate -10,53 % 1 Jahr +24,86 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,14 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.04.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 09.04.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Amazon

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,32 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,29 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +0,70 %. JD.com verliert -2,61 % Alibaba Group notiert im Plus, mit +1,58 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.