ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Gewinne - Entspannungssignale aus Nahost
NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungsvolle Signale aus dem Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der anfänglichen Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones erklomm den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und schloss 0,58 Prozent höher bei 48.185,80 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,62 Prozent auf 6.824,66 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25.082,09 Punkte hoch.
Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Er habe mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesprochen und dieser habe eine Reduzierung der Attacken zugesagt, sagte Trump dem US-Sender NBC in einem Telefoninterview. Die andauernden und heftigen Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Netanjahu direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an.
Die US-Wirtschaft wuchs im Schlussquartal 2025 um 0,5 Prozent und damit schwächer als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche stärker als prognostiziert. Die privaten Einkommen fielen im Februar unerwartet, während die privaten Konsumausgaben im Januar geringer als geschätzt zulegten. Der Anstieg des Preisindex PCE verharrte im Februar wie erwartet bei 2,8 Prozent. Der PCE ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird an den Finanzmärkten stark beachtet.
Grund zur Freude hatten die Anleger von Amazon . Der Online-Händler erwäge, seine Chips an andere Unternehmen zu verkaufen, sagte Konzernchef Andy Jassy. Die hauseigene Chip-Sparte des Cloud-Computing-Riesen sei auf dem besten Weg, im Laufe eines Jahres mehr als 20 Milliarden US-Dollar umzusetzen, fügte er hinzu. Die Amazon-Aktie verbuchte ein Kursplus von 5,6 Prozent und war damit Spitzenreiter im Dow.
Die Aktien von CoreWeave stiegen um 3,5 Prozent. Der Anbieter von Cloud-Kapazität im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) gab eine deutlich ausgebaute, langfristige Vereinbarung mit dem Betreiber sozialer Netzwerke Meta bekannt. Bis Dezember 2032 stellt CoreWeave dem Facebook-Mutterkonzern Rechenleistung im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar bereit. Die Meta-Papiere gewannen 2,6 Prozent.
Für die Titel von Constellation Brands ging es um 8,5 Prozent nach oben. Der Alkoholkonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen waren. Der Ergebnisausblick auf das laufende Geschäftsjahr blieb aber hinter den Markterwartungen zurück.
Die Anteilscheine von Marvell Technology stiegen um 4,8 Prozent, nachdem Barclays die Aktien des Herstellers von Halbleiterprodukten auf "Overweight" hochgestuft hatte. Die Papiere von Zscaler sackten hingegen um 11,4 Prozent ab. Der Finanzdienstleister BTIG hatte die Titel des Experten für IT-Sicherheit auf "Neutral" abgestuft.
Die Papiere von Brown-Forman schnellten um 11,4 Prozent nach oben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, konkurriert Sazerac, der Hersteller des Whiskys "Southern Comfort", mit dem französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard um einen möglichen Zusammenschluss mit dem "Jack Daniel's"-Produzenten./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,51 % und einem Kurs von 199,9 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +32,77 %/+50,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.
Die Erhöhung der Medicare Advantage-Prämien im Jahr 2027 wurde auf 2,48 % festgelegt.
https://finance.yahoo.com/sectors/healthcare/articles/medicare-advantage-2027-rate-hike-144052776.html
Die Centers for Medicare & Medicaid Services haben eine durchschnittliche Erhöhung der Vergütungssätze für Medicare Advantage-Pläne um 2,48 % im Jahr 2027 beschlossen, was zusätzlichen Zahlungen von mehr als 13 Milliarden Dollar an private Versicherer entspricht.
Im Januar hatte die Behörde eine Erhöhung um nahezu 0,09 % vorgeschlagen – ein Vorschlag, der die Märkte verunsicherte und in der Branche für Empörung sorgte. Berücksichtigt man die geschätzten Risikobewertungstrends, die durch Faktoren wie Bevölkerungsveränderungen und Kodierungspraktiken bedingt sind, beträgt die effektive Erhöhung laut CMS 4,98 % .
Im nachbörslichen Handel am Montag legten UnitedHealth und CVS Health jeweils um mehr als 9 % zu, während Humana laut CNBC um rund 12 % stieg. Am Dienstag vorbörslich meldete Bloomberg weitere Kursgewinne im gesamten Sektor: UnitedHealth gewann 6,6 %, Humana 11 % und CVS Health 5,8 %.
„Medicare Advantage und Teil D sollten für die Menschen funktionieren, die darauf angewiesen sind“, sagte CMS-Administrator Dr. Mehmet Oz in einer Erklärung. „Diese Aktualisierungen sorgen dafür, dass die Versicherung bezahlbar bleibt und die Patienten einen echten Mehrwert aus ihren Tarifen ziehen.“
Bei der Höhe der Vergütungssätze steht eine erhebliche Verhandlungsmacht auf dem Spiel: Sie bestimmt, wie viel private Krankenversicherer monatlich an Prämien einnehmen und welche Leistungen sie anbieten können – mit direkten Auswirkungen auf ihre Gewinne. Laut CNBC sind mehr als die Hälfte der Medicare-Versicherten in solchen privat geführten Programmen eingeschrieben .
CMS hat die vorgeschlagene Aktualisierung des Risikostrukturmodells, die aktuellere Daten verwendet hätte, nicht umgesetzt. Stattdessen wird die Behörde das Risikostrukturmodell für Medicare Advantage (MA) aus dem Jahr 2024 auch für 2027 weiter nutzen und dem MA-Markt damit mehr Zeit zur Anpassung an die kürzlich abgeschlossene Einführung dieses Modells geben. CMS erklärte, die Rückmeldungen der Öffentlichkeit bei zukünftigen Aktualisierungen zu berücksichtigen.
Die Behörde hat eine Änderung bei der Risikoadjustierung beschlossen: Ab 2027 werden Diagnoseinformationen aus nicht verknüpften Patientenakten – also solche, die nicht mit einer bestimmten Patientenbegegnung in Verbindung stehen – von der Berechnung der Risikobewertung ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt für Leistungsberechtigte, die zwischen MA-Organisationen wechseln.
„Wir stellen sicher, dass das Geld, das wir für Medicare ausgeben, direkt in eine bessere Versorgung und einen besseren Zugang für unsere Senioren fließt und nicht in administrative Verschwendung oder den Missbrauch des Systems“, sagte Chris Klomp, Direktor von Medicare und leitender Berater im US-Gesundheitsministerium, laut Bloomberg.
Die Versicherer hatten nach dem im Januar vorgelegten, nahezu unveränderten Vorschlag heftig zurückgewiesen und argumentiert, dass dieser bei Weitem nicht ausreiche, um die steigenden medizinischen Kosten aufzufangen; die Reaktion des Marktes habe zu einem Wertverlust von fast 100 Milliarden Dollar an den Aktien geführt, berichtete Bloomberg.
Analysten von Raymond James bezeichneten das Endergebnis als besser als erwartet und sagten laut Bloomberg, es könne den Weg für zwei Jahre Gewinnwachstum in einer Branche ebnen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Jared Holz von Mizuho schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden, das Endergebnis sei zwar für sich genommen nicht herausragend, übertreffe aber die ursprünglichen Prognosen deutlich. Sofern die Versicherer weiterhin Leistungen kürzen und die Kosten im Griff behalten, bestehe Spielraum für eine Margenverbesserung im nächsten Jahr.
Es ist schon