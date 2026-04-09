Aerospace & Defence“ in Washington, D.C. teil

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 9. April 2026 – Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Critical Materials Conference: Aerospace & Defence 2026 in Washington, D.C., teilnimmt, und stellt zusätzlich ein Unternehmensupdate bereit.

Die Veranstaltung findet vom 19. bis 20. Mai 2026 in Washington, D.C., statt und wird von hochrangigen Vertretern aus einem breiten Spektrum von Akteuren besucht, die ein berechtigtes Interesse an den Lieferketten für kritische Materialien in den USA haben, darunter MP Materials, NioCorp, Rio Tinto, Glencore, Boeing, die US-Luftwaffe, das US-Kriegsministerium und Lockheed Martin.

Diese Veranstaltung bietet dem Unternehmen die Gelegenheit, mit potenziellen strategischen und institutionellen Partnern in Kontakt zu treten und auf die bedeutenden Fortschritte des Unternehmens auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska, USA, aufmerksam zu machen (siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026).

Weitere Informationen zur Critical Materials Conference: Aerospace & Defence 2026 finden Sie unter: https://www.projectblue.com/events/40/critical-materials-conference:-a ....

Technischer Bericht zum Projekt CAP

Darüber hinaus gibt Apex bekannt, dass das Unternehmen einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für sein Projekt CAP, die sich abzeichnende Niob-Entdeckung des Unternehmens in British Columbia, mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Cap Property, BC, Canada“ mit Stichtag 3. Februar 2026 eingereicht hat, der von Patrik Schmidt, M.Sc., P. Geo., für Apex erstellt wurde (der „technische Bericht“). Der technische Bericht ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (verfügbar unter www.sedarplus.ca) einsehbar. Das Projekt CAP zeigt weiterhin ein starkes Potenzial als karbonatitgebundenes Niob-System in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion und bleibt ein wesentlicher Bestandteil der übergeordneten Wachstumsstrategie von Apex im Bereich kritischer Mineralien.