Redwood AI kündigt aktualisierte Cloud-basierte Reactosphere-Plattform mit verbesserter Sicherheit und erweiterten Kernfunktionen an

Vancouver, Kanada – 9. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Reactosphere (die „Software“ oder „Plattform“), seine KI-gesteuerte chemische Syntheseplattform, jetzt vollständig in der Cloud bereitgestellt wird und Nutzern über eine verbesserte, produktionsbereite Softwareumgebung zugänglich ist. Dieses Upgrade von Reactosphere, das auf einer skalierbaren und sicheren Architektur aufbaut, markiert die nächste Stufe in Redwoods Software-Entwicklung und künftiger Vermarktungsstrategie. Gleichzeitig bietet es Nutzern Zugang zu einer stabileren, zuverlässigeren und erweiterungsfähigeren Plattform und schafft die technische Basis für eine breitere operative Nutzung. Die Verbesserungen an der Architektur und am Sicherheitsrahmen sollen darüber hinaus die Relevanz und den potenziellen Nutzen der Plattform für Unternehmen aus dem Verteidigungsbereich, für Organisationen der öffentlichen Sicherheit sowie für andere in Hochsicherheitsumgebungen tätige Organisationen erhöhen, einschließlich Organisationen, die sich mit chemischer Analyse, Bedrohungsanalyse und missionskritischen Operationen befassen.

Diese jüngste Entwicklung stellt einen wichtigen Übergang von der Prototyp-Funktionalität zu einer ausgereiften operativen Plattform dar. Reactosphere läuft nun in dedizierten Entwicklungs- und Produktionsumgebungen. Diese Struktur ist darauf ausgelegt, die Systemstabilität zu verbessern, die Qualitätssicherung zu unterstützen und eine reibungslosere Bereitstellung künftiger Updates und Funktionen zu ermöglichen. Durch die Einführung dieser modernen Architektur schafft Redwood eine stärkere technische Grundlage für langfristige Leistung, Wartbarkeit und Skalierbarkeit.

Reactosphere bietet eine sichere Anmeldung, rollenbasierte Zugangskontrollen und zusätzliche Sicherheitsfunktionen, um Kundendaten und den Zugang zur Plattform zu schützen. Innerhalb der gemeinsamen Architektur sorgen strenge Zugangskontrollen und eine logische Datentrennung dafür, dass die Informationen der einzelnen Organisationen strikt voneinander getrennt bleiben. Im gesamten System sind zudem sichere Netzwerkpraktiken und die Verschlüsselung gespeicherter und übertragener Daten implementiert. Diese Maßnahmen sollen die Bereitschaft von Unternehmen unterstützen, während Redwood die Verfügbarkeit der Plattform weiter ausbaut.