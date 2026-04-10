Iran-Konflikt und Chip-Boom - Almonty Industries wird zur Rohstoff-Supermacht In einer Welt, die gefühlt täglich ein weiteres Stück aus den Fugen gerät, suchen Investoren nach Konstanten, auf die man sich noch verlassen kann und die mehr als nur ein Versprechen sind. Die geopolitische Lage spitzt sich zu, während die …



