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    Iran-Konflikt und Chip-Boom - Almonty Industries wird zur Rohstoff-Supermacht

    In einer Welt, die gefühlt täglich ein weiteres Stück aus den Fugen gerät, suchen Investoren nach Konstanten, auf die man sich noch verlassen kann und die mehr als nur ein Versprechen sind. Die geopolitische Lage spitzt sich zu, während die …

    Iran-Konflikt und Chip-Boom - Almonty Industries wird zur Rohstoff-Supermacht
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    In einer Welt, die gefühlt täglich ein weiteres Stück aus den Fugen gerät, suchen Investoren nach Konstanten, auf die man sich noch verlassen kann und die mehr als nur ein Versprechen sind. Die geopolitische Lage spitzt sich zu, während die technologische Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen ein gefährliches Niveau erreicht hat. Almonty Industries steht genau an der Schnittstelle und bietet eine Lösung für ein Problem, das den Westen tangiert. Mit der Eröffnung einer der weltweit größten Wolfram-Minen in Südkorea hat das Unternehmen nicht nur einen operativen Meilenstein gesetzt, sondern ein politisches Ausrufezeichen. Es geht hier um weit mehr als nur Bergbau; es geht um die Unabhängigkeit ganzer Industriezweige. In diesem Bericht schauen wir uns an, warum die Aktie von Almonty Industries gerade jetzt, in Zeiten brüchiger Waffenruhen, wie z. B. im Iran, und explodierender Preise, eine recht gute, einmalige Chance sein könnte. Wer den Weitblick des Managements versteht, erkennt schnell, dass hier ein Unternehmen entstanden ist, das die Spielregeln auf dem Weltmarkt neu definieren wird. Es geht um die Geschichte von zukunftsweisender Strategie, technischer Notwendigkeit und der Leidenschaft für einen Rohstoff, ohne den die moderne Welt wohl stillstehen würde.

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