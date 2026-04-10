Mehr als nur Stromversorgung heute
Wir gestalten Australiens Zukunft im Bereich PV und Energiespeichersysteme
SYDNEY, Australien, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, stellt auf dem Sungrow PV & ESS Summit in Sydney seine neuesten Innovationen vor: den PowerTitan 3.0 mit AC-Block-Design und die Hybrid-Lösung. Die Veranstaltung zog über 300 Partner und Branchenexperten an, um sich mit neuen Technologien und Markttrends auseinanderzusetzen, die die Energiewende in Australien prägen.
Australiens Sektor für erneuerbare Energien im Großmaßstab wächst rasant, angetrieben durch Anreize des Bundes im Rahmen des CIS, Ziele der Bundesstaaten und ein starkes Vertrauen der Investoren, was den Einsatz großtechnischer Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) im gesamten Nationalen Strommarkt (NEM) beschleunigt. Entwickler legen zunehmend den Schwerpunkt auf integrierte, netzunterstützende Projekte, die strengeren technischen Standards und langfristigem Wert entsprechen. Dennoch steht der Sektor weiterhin vor Herausforderungen wie unzureichender Netzfestigkeit, Spannungsinstabilität, komplexen Netzanschlussverfahren und langwierigen Genehmigungsverfahren sowie steigenden Anforderungen an die Netzbildungsfähigkeit und fortschrittliche Modellierung.
PowerTitan 3.0: Optimiert für Australiens ESS-Landschaft im Versorgungsmaßstab
Sungrows PowerTitan 3.0 ist eine Energiespeicherlösung der nächsten Generation im Versorgungsmaßstab, die entwickelt wurde, um schwache Netzbedingungen, fortgeschrittene Anforderungen an die Netzbildungsfähigkeit und die betrieblichen Realitäten der sich wandelnden Energielandschaft Australiens zu bewältigen.
Die wichtigsten Highlights:
- Architektur mit hoher Dichte: Über 600 Ah gestapelte Batteriezellen mit einem SiC-basierten Stromumwandlungssystem (PCS), das flexible Entladezeiten von 4 bis 8 Stunden unterstützt.
- Kompaktes, skalierbares Design: Jeder 20-Fuß-Container beherbergt ein 1,78-MW-PCS und eine Batteriekapazität von 7,14 MWh; Blöcke können 7,2 MW/28,5 MWh (4-Stunden-Konfiguration) erreichen, was den Flächenbedarf um 20 % reduziert und die Gesamtprojektkosten senkt.
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit: Das PCS erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 99,3 % bei einer Dauerüberlastung von 120 %; gestapelte Zellen ermöglichen einen Round-Trip-Wirkungsgrad (RTE) auf Systemebene von 92 %.
- Schneller Einsatz: Das AC-Block-Design ermöglicht die Vorinstallation und Vorinbetriebnahme im Werk, die Selbstkonfiguration sowie automatisierte Systemprüfungen in weniger als einer Stunde – so lässt sich ein 1-GWh-Projekt in nur 12 Tagen realisieren.
- Langlebig und umweltverträglich: Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 45 °C mit geringem Geräuschpegel (63 dBA), Schutzart IP55 und Korrosionsbeständigkeit der Klasse C5 für die rauen Bedingungen in Australien.
Hybridlösung：Der Aufstieg der DC-gekoppelten PV- und BESS-Integration