Wir gestalten Australiens Zukunft im Bereich PV und Energiespeichersysteme

SYDNEY, Australien, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, stellt auf dem Sungrow PV & ESS Summit in Sydney seine neuesten Innovationen vor: den PowerTitan 3.0 mit AC-Block-Design und die Hybrid-Lösung. Die Veranstaltung zog über 300 Partner und Branchenexperten an, um sich mit neuen Technologien und Markttrends auseinanderzusetzen, die die Energiewende in Australien prägen.

Australiens Sektor für erneuerbare Energien im Großmaßstab wächst rasant, angetrieben durch Anreize des Bundes im Rahmen des CIS, Ziele der Bundesstaaten und ein starkes Vertrauen der Investoren, was den Einsatz großtechnischer Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) im gesamten Nationalen Strommarkt (NEM) beschleunigt. Entwickler legen zunehmend den Schwerpunkt auf integrierte, netzunterstützende Projekte, die strengeren technischen Standards und langfristigem Wert entsprechen. Dennoch steht der Sektor weiterhin vor Herausforderungen wie unzureichender Netzfestigkeit, Spannungsinstabilität, komplexen Netzanschlussverfahren und langwierigen Genehmigungsverfahren sowie steigenden Anforderungen an die Netzbildungsfähigkeit und fortschrittliche Modellierung.