Drohnenmarkt bald über 100 Mrd. USD und diese Aktie profitiert! Volatus Aerospace profitiert mit Dual-Use-Strategie! Drohnen sind längst vom Nischenprodukt zum Milliardenmarkt avanciert – und das in rasantem Tempo. Ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht in Sicht. Experten erwarten bis 2032 ein globales Marktvolumen von weit über 100 Mrd. USD. Besonders der …



