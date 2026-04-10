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    Drohnenmarkt bald über 100 Mrd. USD und diese Aktie profitiert! Volatus Aerospace profitiert mit Dual-Use-Strategie!

    Drohnen sind längst vom Nischenprodukt zum Milliardenmarkt avanciert – und das in rasantem Tempo. Ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht in Sicht. Experten erwarten bis 2032 ein globales Marktvolumen von weit über 100 Mrd. USD. Besonders der …

    Drohnenmarkt bald über 100 Mrd. USD und diese Aktie profitiert! Volatus Aerospace profitiert mit Dual-Use-Strategie!
    Foto: esg-aktien.de
    Drohnen sind längst vom Nischenprodukt zum Milliardenmarkt avanciert – und das in rasantem Tempo. Ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht in Sicht. Experten erwarten bis 2032 ein globales Marktvolumen von weit über 100 Mrd. USD. Besonders der militärische Bereich boomt, getrieben durch geopolitische Spannungen und neue Konfliktformen. Doch auch der zivile Markt wächst zweistellig und eröffnet enorme Chancen in Infrastruktur, Logistik und Landwirtschaft. Davon profitiert Volatus Aerospace mit seiner Dual-Use-Strategie. Eine prall gefüllte Auftragspipeline von über 600 Mio. CAD zeigt das enorme Momentum. Die aktuellen Analysten-Kursziele reichen bis 1,25 CAD. Derzeit notiert die Volatus-Aktie bei 0,70 CAD.

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