Dividendenjäger aufgepasst: Aktien mit hohen Renditen - Deutsche Telekom, Petrobras, RE Royalties, RTL Group
Frühlingszeit heißt Dividendenzeit. Die Rendite der Gewinnausschüttungen im DAX liegt in diesem Jahr bei über 3 %. Aus Renditesicht gibt es für Anleger bei anderen Unternehmen deutlich mehr zu holen. Auch bei ausgewählten Werten aus dem Ausland …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Frühlingszeit heißt Dividendenzeit. Die Rendite der Gewinnausschüttungen im DAX liegt in diesem Jahr bei über 3 %. Aus Renditesicht gibt es für Anleger bei anderen Unternehmen deutlich mehr zu holen. Auch bei ausgewählten Werten aus dem Ausland werden Dividendenfreunde fündig. Ein kanadischer Pennystock überzeugt mit hoher Rendite und attraktivem Geschäftsmodell.
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