Dividendenjäger aufgepasst: Aktien mit hohen Renditen - Deutsche Telekom, Petrobras, RE Royalties, RTL Group Frühlingszeit heißt Dividendenzeit. Die Rendite der Gewinnausschüttungen im DAX liegt in diesem Jahr bei über 3 %. Aus Renditesicht gibt es für Anleger bei anderen Unternehmen deutlich mehr zu holen. Auch bei ausgewählten Werten aus dem Ausland …



