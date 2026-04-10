Inflation auf höchstem Stand seit Anfang 2024 - Details aus dem März

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die massiv gestiegenen Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs haben die Inflation in Deutschland im März nach oben katapultiert. Mit 2,7 Prozent kletterte die Teuerungsrate auf den höchsten Stand seit Januar 2024 mit damals 2,9 Prozent. Im Februar 2026 hatten die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen.

An diesem Freitag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt detaillierte Angaben zur Entwicklung der Verbraucherpreise im März. Nach vorläufigen Berechnungen der Wiesbadener Statistiker verteuerte sich Energie im vergangenen Monat erstmals seit Dezember 2023 - und das sprunghaft: Die Preise für Haushaltsenergie und Kraftstoffe lagen im März demnach um 7,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.