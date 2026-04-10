Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt

Nachkauf Gerresheimer





Auch wenn das heute Nacht keine unternehmensspezfische Meldung war, so ist durch den Waffenstillstand in Fernost nun erstmal Unsicherheit aus dem Markt und die Gewaltspirale vorerst gestoppt. Ich habe dies zum Nachkauf genutzt.





Gerade für Gerresheimer, das energieintensiv produziert, dürften fallende Rohstoffpreise bzw. ein nachgebender Ölpreis Erleichterung mit sich bringen. Das alles kam zur Unzeit. Auch vor dem Hintergrund der ohnehin schon diversen anderen Elefanten im Raum (Bankgespräche, Testat und Centor-Verkauf).

Wie sagte ein befreundeter Börsianer doch kürzlich zu mir: Erst hatte Gerresheimer kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.





Die Unsicherheit dürfte nun erstmal in dezenten Rückenwind umschlagen. PE und Wettbewerber denken zwar mittel-/langfristig, aber auch die kurzfristige Unsicherheit in Fernost half sicher nicht bei anstehenden Verkaufsgesprächen. Und ob am Silgan-Gerücht nun was dran ist oder nicht, auf alle Fälle dürfte Gerresheimer auf dem Radar etlicher Interessenten stehen und wenn sich die Weltwirtschaftslage nun wieder etwas entspannt, sollte das Gerresheimer dezent in die Karten spielen. Ganz gleich, ob es "nur" um Centor geht oder jemand Appetit auf die ganze Gerresheimer hat.





Kurz noch zu einem Posting gestern, in dem es hieß, dass Grant Thornton erst im Februar beauftragt wurde. Das sehe ich anders. Am 10.02. wurde in einer ad hoc mitgeteilt, dass Grant Thornton derzeit eine forensische Sonderprüfung durchführt und es wurden bereits erste Ergebnisse hierzu veröffentlicht. Das bedeutet also, dass Grant Thornton zu dem Zeitpunkt schon intensiv am Prüfen war. Ich vermute, der AR wollte seiner Sorgfaltspflicht nachkommen, nachdem im Dezember der Morpheus-Report herauskam, der sich ja auch auf Whistleblower bezog und im internen Hinweisgeberportal bei Gerresheimer wurde wohl auch einiges gemeldet.





Daher habe ich die Annahme, dass Grant Thornton seit spätestens Anfang Januar aktiv ist. Soll heißen, sie prüfen die Bücher nun seit etwas über 4 Monaten. Ich persönlich denke, wenn wir bis Ende April keine weitere Hiobsbotschaft erhalten, wurden keine weiteren "Leichen im Keller" mehr entdeckt. Parallel dürfte KPMG am Testat für 2025 arbeiten. Juni dürfte dies dann spätestens so weit sein, so dass die HV bis Ende Juli stattfindet. Dazwischen dann noch Q1 und H1. Und wenn es gut läuft, bis dahin vielleicht auch Neuigkeiten zum geplanten Centor-Verkauf. Von der Kragenweite kommen hier etliche Wettbewerber und auch PE in Betracht.





1 Mrd. Euro als Verkaufserlös halte ich weiterhin für denkbar, aber als leidgeplagter Gerresheimer-Aktionär nimmt man Abstriche sowieso in Kauf. Sprich, alles über 800 Mio. Euro wären positiv zu werten.





Der SDAX-Rausschmiss sollte keine Rolle mehr spielen. Im Gegenteil, von dieser Ausgangslage kann Gerresheimer eigentlich nur noch positiv überraschen, in dem man nach erfolgtem Testat wieder zurück kehrt in den Index. Bei den Bankgesprächen erwarte ich auch keine negativen Ausreißer. Die wollen und werden Gerresheimer nun nicht alles endfällig stellen, so lange die Zinsraten weiterhin bedient werden und der Centor-Verkauf vorangetrieben wird, ebenso wie das Kostensenkungsprogramm.





Irgendwann wendet sich hoffentlich auch bei Gerresheimer alles zum Guten. Negatives hatten wir nun seit 1 Jahr mehr als genug. Jetzt sollte das Pendel bitte mal wieder in die andere Richtung ausschlagen. Geduld und Demut sind aber weiterhin angebracht.





Auf einen guten Börsentag.





Euer

Prof.