INDEX-MONITOR
Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt
- Gerresheimer verlässt SDax wegen Bilanzfehlern
- Testierter Jahresabschluss nicht bis 31. März vorgelegt
- Bulgarischer Technologiespezialist Shelly ersetzt Gerresheimer
ZUG (dpa-AFX) - Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDax verlassen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im Index nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX mitteilte. Den Platz von Gerresheimer nimmt an diesem Freitag der bulgarische Technologiespezialist Shelly ein/he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 17.101 auf Ariva Indikation (09. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 597,54 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -30,64 %/+96,53 % bedeutet.
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Kurzer Blick auf die aktuellen Leerverkaufs-Meldungen, Wir haben heute mehrere Anpassungen gesehen und wenn ich das richtig zusammenziehe, ergibt sich folgendes Bild:
Millennium International Management LP
von 0,85 % → 0,66 % → 0,58 %
→ deutliche Reduzierung
Millennium Capital Partners LLP
von 0,59 % → 0,60 %
→ minimale Erhöhung
von 0,59 % → 0,62 %
→ leichte Erhöhung
Acadian Asset Management LLC
von 1,36 % → 1,23 %
→ klare Reduzierung
Die Bankgespräche müssen jetzt geführt werden, da zeitkritisch. Entweder Gerresheimer meldet Erfolg, oder es gibt eine Zahlungsunfähigkeitsneldung.
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