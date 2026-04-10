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    Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer verlässt SDax wegen Bilanzfehlern
    • Testierter Jahresabschluss nicht bis 31. März vorgelegt
    • Bulgarischer Technologiespezialist Shelly ersetzt Gerresheimer
    INDEX-MONITOR - Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZUG (dpa-AFX) - Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDax verlassen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im Index nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX mitteilte. Den Platz von Gerresheimer nimmt an diesem Freitag der bulgarische Technologiespezialist Shelly ein/he/edh

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 17.101 auf Ariva Indikation (09. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 597,54 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -30,64 %/+96,53 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Gerresheimer-Aktie: Diskussion über Ertragsschwäche, hohen Leverage, mögliches negatives EPS 2025 und Verzögerung des Testats wegen forensischer Prüfung. Strittig ist die Glaubwürdigkeit des neuen Vorstands und die Ad‑hoc‑Prognose für H2/2026; einige sehen Potenzial für >30 €, andere peilen 16–17 € an. Erwähnt werden Leerverkäufe, Bankenrisiken und der Verkauf von Centor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    dpa-AFX
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