Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an
Für Sie zusammengefasst
- Israel griff Stellungen der Hisbollah im Libanon an
- Etwa zehn Abschussrampen wurden nach Angaben getroffen
- Rakete abgefangen und Luftalarm in Tel Aviv und Aschdod
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Bei der Attacke seien etwa zehn Abschussrampen getroffen worden, von denen aus zuvor Geschosse auf den Norden Israels abgefeuert worden seien, teilte das Militär mit. Medienberichten zufolge feuerte die Schiiten-Miliz in der Nacht ihrerseits eine Rakete auf Israel ab, die allerdings abgefangen wurde. In Tel Aviv und Aschdod wurde demnach Luftalarm ausgelöst./dde/DP/zb
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