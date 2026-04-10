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    Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Zapfsäulenangst stärkt Interesse an Elektroautos
    • Gebrauchtwagenanteil bei Polestar rund 30 Prozent
    • Polestar baut Polestar 3 künftig nur in den USA
    Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Tesla-Herausforderer Polestar sieht verstärktes Interesse an Elektroautos inmitten des vom Iran-Krieg ausgelösten Spritpreisanstiegs. "Reichweitenangst ist nicht mehr da. Zapfsäulenangst ist da und bleibt bestimmt auch noch ein bisschen", sagte Polestar-Chef Michael Lohscheller der Deutschen Presse-Agentur.

    Dabei entwickelten sich die Gebrauchtwagen-Zahlen zunächst noch besser als die Neuwagen-Verkäufe. Das sei "der erste Gradmesser: Wenn Gebrauchtwagen sich verbessern, dann können Sie genau ablesen, das wird auch die Neuwagen irgendwann betreffen", sagte Lohscheller. Aktuell machten Gebrauchtwagen rund 30 Prozent der Polestar-Verkäufe aus.

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    Deutliches Plus in Deutschland

    Hinter Polestar steht der chinesische Autokonzern Geely, dem auch die Automarke Volvo gehört. Im vergangenen Quartal steigerte Polestar den Absatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13.126 Elektrofahrzeuge - insbesondere dank Märkten wie Deutschland, Schweden, Südkorea und Australien. Europa ist die wichtigste Region mit 78 Prozent vom Absatz, die Verkäufe in den USA gingen zuletzt zurück. In Deutschland gab es bei den Zulassungen im ersten Quartal einen Zuwachs von rund 50 Prozent.

    Der Autobauer entschied jüngst, sein Modell Polestar 3 nur noch im Volvo-Werk in den USA zu bauen, statt auch in China. Die US-Zölle hätten dabei "auch eine Rolle gespielt", während es insgesamt effizienter sei, ein Modell nur in einem Werk zu produzieren, sagte Lohscheller. Für 2028 peilt die Firma den Bau des Modells Polestar 7 in Europa an./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 2,686 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,05 %/+44,67 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung, Kursrisiken und mögliche Treiber: Kritik an Überbewertung durch Social‑Media‑Effekt, Zweifel an Produktqualität, Spekulationen über ein neues Auto/Robotaxi als kursrelevantes Gerücht, Sorge, dass ein SpaceX‑IPO Kapital und Fokus abzieht und Privatanleger bei Zuteilungen benachteiligt werden. Technisch gilt die Marke 350 als wichtig; einige sehen Kurse bis ~200.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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